Крупнейший маркетплейс разослал пресс-релиз с заголовком "Wildberries подает в суд на Волкова". Под "Волковым" подразумевается глава Союза электронной торговли Георгий Волков, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Он провинился перед Wildberries тем, что рассказал ТАСС о дискуссии в ходе встречи в прокуратуре ЦАО Москвы.

"Сегодня в прокуратуре ЦАО города Москвы состоялась встреча, посвященная делу, связанному с компанией Wildberries. Присутствовали прокурор ЦАО города Москвы Борис Григорьев, его заместитель, первый заместитель начальника управления уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Александр Лазарев, адвокат Александра Бакшеева, а также два поставщика-предпринимателя. Участники встречи сообщили прокурору о том, что на данный момент компания Wildberries без решения суда фактически удерживает денежные средства и товары сотен поставщиков, что приводит к социальному напряжению и протесту. По итогу встречи прокурор сообщил, что по озвученным фактам будет проводиться проверка", - сказал правозащитник. Со слов предпринимателей, Wildberries заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд рублей. При этом Wildberries продает эти товары, однако деньги от продаж не поступают на счета поставщиков. "Таким образом, по моему мнению, компания Wildberries без решения суда заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 млрд рублей, а также удерживает и реализует чужое имущество (товар) на сумму около 50 млрд рублей в отсутствие каких-либо законных оснований", - утверждает правозащитник.

За мнение Волков должен будет ответить в суде. В своём пресс-релизе об этом маркетплейс старательно акцентировал отсутствие нужных формальностей и официальности в деле вокруг обнаруженного им мошенничества с рекламой.

"<...>Подчёркиваем: мы до сих пор не получили от этих продавцов никаких формальных претензий , действуем в рамках договора. , а выплаты приостановлены временно. Г.Волков, которого цитируют некоторые СМИ, не имеет официального отношения к этой ситуации и не является формальным представителем какой-либо из сторон. Его формальная роль в ситуации не определена и вызывает сомнения" <...>.

(орфография и пунктуация пресс-релиза сохранены, прим.ред.)

Из формального и официального вокруг ситуации с Wildberries имели место не только встреча в прокуратуре и намерения депутатов изменить касающееся маркетплейсов законодательство с цельью ликвидации саморегуляции рынка и прочих изменений, включая, в частности, исключение маркетплейсов из моратория на проверки IT-компаний. Но и просьба ФАС от середины мая.

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рекомендовал Wildberries отказаться от резкого одностороннего изменения условий работы и покупки товаров на площадке. Систематические нарушения добросовестных практик могут вновь поднять вопрос о прямом регулировании маркетплейсов.

Примерно через 10 дней после этой рекомендации Wildberries снова резко односторонне изменил договор с селлерами, добавив пункт о недостаточно оперативных ответах на вопросы и отзывы покупателей как о нарушении оферты. За нарушения оферты в ней же прописан штраф.