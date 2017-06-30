Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать соцсеть «ВКонтакте». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление его пресс-службы. Порошенко отметил, что ВК «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан», а блокировка соцсети защищает украинских граждан от попыток манипулирования общественным сознанием и контента «групп смерти». Петиция об отмене блокировки «ВКонтакте» была создана сразу после национальной блокировки 16 мая и набрала больше 25 000 подписей меньше чем за месяц.