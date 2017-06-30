РБК пишет, что ФНС планирует создать сервис, с помощью которого можно будет определить фирму-однодневку среди своих контрагентов. В основу сервиса ляжет система налоговых рейтингов, присваиваемых субъектам экономической деятельности. Предприниматели смогут снизить риски доначисления им налогов из-за того, что их контрагенты могут быть сочтены компаниями, не ведущими реальной деятельности.

Расширение возможностей налогоплательщиков по проверке партнеров приобретает особую актуальность на фоне роста объема претензий со стороны налоговых органов, указывают эксперты. «В 2016 году наблюдалась тенденция к повышению эффективности налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Статистика проверок показывает, что их количество уменьшилось, но результативность увеличилась. Так, в 2016 году в Москве было проведено 1829 налоговых проверок, а в 2015 году — 2393. Количество проверок за год уменьшилось на 25%, однако средняя цифра доначислений по одной компании увеличилась более чем в два раза, с 18,3 млн руб. в 2015 году до 41,6 млн руб. в 2016 году», — подсчитал налоговый юрист компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Юрий Счастливый, основываясь на данных ФНС.