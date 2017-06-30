Volkswagen объявил, что через 2 года его автомобили смогут напрямую обмениваться данными в радиусе до 500 метров. Группа выбрала отраслевой стандарт IEEE 802.11p (pWLAN) интеллектуальной транспортной системы, открытый для подключений техники любых производителей. Передача сообщений не требует подключения к сотовым сетям и позволяет машинам «заглядывать за угол», устранять угрозу из «слепых зон», заранее знать о предстоящем торможении, приближении к препятствию. Например вся цепочка следующих друг за другом машин узнает, что на пути лёд, как только его обнаружит датчик первой машины. Узлы умной сети могут устанавливаться на машины, в дорожную инфраструктуру, машины специальных служб.

Группа Volkswagen выпускает автомобили под марками: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Scania, SEAT, Škoda, Volkswagen, MAN и мотоциклы Ducati. Группа Volkswagen продаёт приблизительно каждый четвёртый новый автомобиль в Европе.