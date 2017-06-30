Volkswagen встроит в автомобили 2019 межмашинное Wi-Fi взаимодействие — «заглядывать за углы»


Volkswagen объявил, что через 2 года его автомобили смогут напрямую обмениваться данными в радиусе до 500 метров. Группа выбрала отраслевой стандарт IEEE 802.11p (pWLAN) интеллектуальной транспортной системы, открытый для подключений техники любых производителей. Передача сообщений не требует подключения к сотовым сетям и позволяет машинам «заглядывать за угол», устранять угрозу из «слепых зон», заранее знать о предстоящем торможении, приближении к препятствию. Например вся цепочка следующих друг за другом машин узнает, что на пути лёд, как только его обнаружит датчик первой машины. Узлы умной сети могут устанавливаться на машины, в дорожную инфраструктуру, машины специальных служб.

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Группа Volkswagen выпускает автомобили под марками: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Scania, SEAT, Škoda, Volkswagen, MAN и мотоциклы Ducati. Группа Volkswagen продаёт приблизительно каждый четвёртый новый автомобиль в Европе.

With the aim of increasing safety in road traffic, Volkswagen will enable vehicles to communicate with each other as from 2019 — volkswagen-media-services.com

Connectivity between different vehicles as well as between vehicles and transport infrastructure in the vicinity is another important step towards connected motoring that aims to reduce road accidents or minimise their consequences. As from 2019, Volkswagen will therefore start fitting its first models with pWLAN as standard in order to serve as an additional communication technology for the exchange selected information relevant to traffic between cars made by different manufacturers. This will involve information being exchanged both between vehicles (car-to-car), as well as between vehicles and the transport infrastructure (car-to-X)*. This will, for example, enable information about the current traffic situation, accidents and other situations relating to traffic conditions to be shared with the local environment, within a radius of approx. 500 m, even faster than has been possible in the past.

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