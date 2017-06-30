Компания Uber заявила, что никогда не просила вице-президента департамента передовых технологий Энтони Левандовски брать документы у Waymo, дочки холдинга Alphabet, которая занимается разработкой беспилотных авто. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда. В начале этого года Waymo обвинила Левандовски в том, что перед увольнением он украл более 14 000 конфиденциальных документов, чтобы создать собственную компанию Otto, которую Uber купила в 2016 году. Последняя компания уволила вице-президента в мае этого года, возможно, из-за долгих судебных разбирательств и из-за того, что история стала публичной.