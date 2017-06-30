Интернет-ритейлер Lamoda договорился с FIFA, что запустит в России магазин по продаже одежды, аксессуаров и сувениров, посвященных Чемпионату мира по футболу, говорится в сообщении компании. Магазин запускается в партнерстве с американской компанией Sports Endeavors — контрактным глобальным правообладателем e-commerce деятельности FIFA, а также частным интернет-магазином и каталогом, специализирующимся на футболе и регби.

Кроме запуска сайта Lamoda оказывает Sports Endeavors полный спектр B2B-услуг: фотопродакшн, хранение, транспортировку, доставку и обработку заказов, задействуя собственные колл-центры, службу доставки LM Express и фулфилмент-центр.

FIFA продажи сувениров и спортивной одежды с символикой соревнований является одним из основных источников доходов ассоциации наравне с доходами от рекламы и спонсоров. В 2015 годы выручка FIFA составила $1,152 млрд.