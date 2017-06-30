Microsoft купил израильский облачный сервис Cloudyn, доля которого была у российского венчурного фонда Titanium Investments. Об этом сообщается в блоге Microsoft. По словам источников TechCrunch, стоимость стартапа, который помогает клиентам управлять облачным биллингом сразу через несколько облаков, была от $50 до $70 млн. Издание пишет, что благодаря покупке у компании будет преимущество перед ее конкурентами (в особенности — перед AWS и Google Cloud).