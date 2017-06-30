28% магазинов, принимающих оплату в Интернете, технически готовы выдавать покупателям чеки в момент расчета, в соответствии с обновленным 54-ФЗ, говорится в исследовании, проведенном «Левада-Центром», Ассоциацией компаний интернет-торговли и компанией АТОЛ.

С 1 июля 2017 года магазины, которые осуществляют расчеты с населением, должны будут применять контрольно-кассовую технику по новым правилам. Это коснется, в частности, онлайн-ритейлеров, принимающих к оплате банковские карты. Такие магазины будут обязаны в момент расчета, с помощью онлайн-кассы, формировать фискальный чек и отправлять его покупателю на e-mail или телефон, указанные в заказе.

В отличие от офлайн-магазинов, для многих представителей онлайн-торговли применение кассы при расчетах за покупку электронными средства платежа — новая реальность. Часть интернет-магазинов ранее либо совсем не применяла кассы, либо применяла, но с нарушениями, пишут авторы исследования.

Почти половина опрошенных (47%) отметила затруднения в переходе на новый порядок работы. Среди главных барьеров были названы — отсутствие бюджета на переоснащение (35%), непонимание технических аспектов переоснащения (17%) и отсутствие технических решений (12%).

исследование проводилось в июне 2017 года. В нем участвовали владельцы и ведущие менеджеры 600 компаний — малых, средних и крупных магазинов России, имеющих представительство только в сети.