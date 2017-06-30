Telegram добавил настройки прокси-серверов в приложения для iOS и Android, сообщается в блоге компании. Пользователь может установить параметры прокси-сервера в разделе настроек Data & Storage. Сервис сообщил, что компания «намерена защищать права пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова по всему миру».

Лидер Telegram Павел Дуров в своём ВК прокомментировал обновление:

Итак, Роскомнадзор удовлетворился отсылкой к открытым источникам с данными о нашей компании и зарегистрировал Telegram в реестре распространителей информации. Как декларируется, вопрос о блокировке Telegram на территории России в данный момент не стоит. Однако радоваться все еще рано: противоречие между политикой конфиденциальности Telegram («ни байта личных данных третьим лицам») и рядом законов РФ о слежке не исчезло. Telegram работает на единых принципах по всему миру: даже в консервативном Иране, где заблокированы Facebook и Twitter и где у Telegram более 40 миллионов активных пользователей, правительство не получило от нас ни байта личных данных пользователей. Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах. В этой связи призываю вас убедиться, что у вас установлена последняя версия Telegram (4.1). Сегодняшнее обновление, помимо удобного администрирования больших групп и каналов, делает Telegram еще более устойчивым к потенциальным блокировкам в будущем — как на территории России, так и в других странах.

Также Telegram рассказал о нескольких других доработках, в частности улучшен механизм пересылки в приложении для iOS, теперь можно отправить файл нескольким собеседникам и снабдить его комментарием. В новой версиии Telegram увеличился максимальный размер супергрупп (с 5 тысяч человек до 10 тысяч) и появился поиск пользователей по группам и каналам.

В июне 2017 года история вокруг возможной блокировки Telegram российским Роскомнадзором закончилась тем, что ведомство согласилось внести мессенджер в реестр распространителей информации используя открытые данные об одном из юрлиц мессенджера. Глава ведомства Александр Жаров открестился от желания получить доступ к личной переписке, однако вполне возможно, что новые претензии к Telegram возникнут либо у ведомства Жарова, либо у ФСБ.