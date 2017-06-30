«Восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18:00 часов сегодняшнего дня», — сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Крыма. Ранее 30 июня 2017 появились проблемы с доступом к интернету и сотовой связи у ООО «К-телеком» (торговая марка Win mobile) и ООО «КТК Телеком» («Волна мобайл»), снижена скорость у большинства крымских интернет провайдеров, нет соединения по межгороду с аппаратов фиксированной телефонной связи. Проблемы вызваны аварией на волоконно-оптической линии связи на участке Темрюк— Керчь.

В конце мая 2017 года высокопоставленный сотрудник крымского провайдера пояснил редакции «Роем!», что керченская линия связи Крым-РФ находится в полной собственности компании «Миранда-Медиа». По его словам это фактический монополист на прямую связь с основной частью Российской Федерации. При этом крупные провайдеры стараются диверсифицировать подключения и приблизительно половина интернет-трафика в Крым идёт через керченскую линию с материковой части России, а другая через украинские каналы, оставшиеся со старых времен.