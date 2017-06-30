Motherboard отмечает (eng.) десятилетие iPhone статьёй о джейлбрейке. «Джейлбрейк» — неподдерживаемая компанией Apple операция, в ходе которой, чтобы изменить операционную систему, хакер отключает механизм безопасности. Первая в мире пошаговая инструкция по джейлбрейку 2007 года была опубликована в открытом доступе в онлайне, и ее стали использовать миллионы пользователей. Вскоре джейлбрейк стал «культурным и экономическим явлением».
Программист Джей Фримен буквально собрал вместе всех хакеров и разработчиков, когда создал Cydia, магазин приложений типа App Store. Потом Cydia стала приносить миллионы долларов и предложила юзерам использовать iPhone как открытый компьютер.
Jay Freeman, второй справа, в очереди на мессу Apple в 2010. Фото: Ben Miller/Flickr
Однако сейчас все изменилось, сообщества джейлбрейкинга не стало. Многие из его членов присоединились к частным фирмам по безопасности или к самой компании Apple. Сами пользователи перестали просить проводить эти операции, так как Apple взяла самые удачные идеи джейкбрейкеров и внедрила их в iOS.
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Судя по статьям — ТС- раб Apple?
>>Сами пользователи перестали просить проводить эти операции, так как Apple взяла самые удачные идеи джейкбрейкеров и внедрила их в iOS.
Ой да ну — т е пользователи довольны например тем что программы можно устанвливать только из AppleStore? И в случае удаления оттуда программа автоматом удалится из их устройства ?
А вот например на 4pda регулярно публикуется очередной «джейлбрейк» — значит кто-то этим не доволен.
А в Android можно вообще без проблем разлочить телефон практически любой вполне официально. Интересно почему «Apple не взяла эту идею на вооружение» >