Жизнь, смерть и наследие джейлбрейка iPhone


Motherboard отмечает (eng.) десятилетие iPhone статьёй о джейлбрейке. «Джейлбрейк» — неподдерживаемая компанией Apple операция, в ходе которой, чтобы изменить операционную систему, хакер отключает механизм безопасности. Первая в мире пошаговая инструкция по джейлбрейку 2007 года была опубликована в открытом доступе в онлайне, и ее стали использовать миллионы пользователей. Вскоре джейлбрейк стал «культурным и экономическим явлением».

Программист Джей Фримен буквально собрал вместе всех хакеров и разработчиков, когда создал Cydia, магазин приложений типа App Store. Потом Cydia стала приносить миллионы долларов и предложила юзерам использовать iPhone как открытый компьютер.

1498661513333-4680455163_232dd5e812_o
Jay Freeman, второй справа, в очереди на мессу Apple в 2010. Фото: Ben Miller/Flickr

Однако сейчас все изменилось, сообщества джейлбрейкинга не стало. Многие из его членов присоединились к частным фирмам по безопасности или к самой компании Apple. Сами пользователи перестали просить проводить эти операции, так как Apple взяла самые удачные идеи джейкбрейкеров и внедрила их в iOS.

Выбор редакции

Добавить 1 комментарий

  • Ответить
    фрилансер

    Судя по статьям — ТС- раб Apple?

    >>Сами пользователи перестали просить проводить эти операции, так как Apple взяла самые удачные идеи джейкбрейкеров и внедрила их в iOS.

    Ой да ну — т е пользователи довольны например тем что программы можно устанвливать только из AppleStore? И в случае удаления оттуда программа автоматом удалится из их устройства ?
    А вот например на 4pda регулярно публикуется очередной «джейлбрейк» — значит кто-то этим не доволен.

    А в Android можно вообще без проблем разлочить телефон практически любой вполне официально. Интересно почему «Apple не взяла эту идею на вооружение» >

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое