Motherboard отмечает (eng.) десятилетие iPhone статьёй о джейлбрейке. «Джейлбрейк» — неподдерживаемая компанией Apple операция, в ходе которой, чтобы изменить операционную систему, хакер отключает механизм безопасности. Первая в мире пошаговая инструкция по джейлбрейку 2007 года была опубликована в открытом доступе в онлайне, и ее стали использовать миллионы пользователей. Вскоре джейлбрейк стал «культурным и экономическим явлением».

Программист Джей Фримен буквально собрал вместе всех хакеров и разработчиков, когда создал Cydia, магазин приложений типа App Store. Потом Cydia стала приносить миллионы долларов и предложила юзерам использовать iPhone как открытый компьютер.



Jay Freeman, второй справа, в очереди на мессу Apple в 2010. Фото: Ben Miller/Flickr

Однако сейчас все изменилось, сообщества джейлбрейкинга не стало. Многие из его членов присоединились к частным фирмам по безопасности или к самой компании Apple. Сами пользователи перестали просить проводить эти операции, так как Apple взяла самые удачные идеи джейкбрейкеров и внедрила их в iOS.