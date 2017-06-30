DigitalBox заявил, что его биржа аудиорекламы добилась выхода на 56 миллионов потенциальных интернет-слушателей в неделю (по собственным оценкам DigitalBox). Это больше охвата традиционного радио в России: 54 662 000 человек (Reach Weekly, Radio Index — Россия, Октябрь — Март 2017, данные Mediascope). Через DigitalBox возможно размещение аудиорекламы в ВК, «Одноклассниках» и «Moём Мире», музыкальном сервисе Zvooq, мобильных приложениях интернет вещания: Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Весна FM», портале 101.ru и других ресурсах.