Совладельцы ПАО «МегаФон» избрали новый совет директоров, сообщила компания. В совет не вошёл гендиректор Mail.ru Group (MRG) Борис Добродеев. В марте 2017 года оператор пообещал ввести представителя интернет-компании в совет директоров «МегаФона» и назвал подходящим кандидатом Бориса Добродеева. В начале июня Добродеев вышел из совета директоров своей Mail.ru Group, как ушёл из него и ещё один представитель компании — финансовый директор Mail.ru Мэтью Хэммонд. Одновременно в совет к Mail.ru Group вошли три представителя ПАО «МегаФон»: глава оператора Сергей Солдатенков, его коммерческий директор Влад Вольфсон и операционный директор Анна Серебряникова.
В феврале 2017 года «МегаФон» выкупил у структур своего акционера, холдинга USM Алишера Усманова, пакет акций составляющих 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited. Изменения в составе советов директоров Mail.ru Group и «МегаФона» отражают изменения структуры владения интернет-компанией. После второго июня в совете Mail.ru Group остался только один выходец из Mail.ru — сооснователь и глава совета Mail.ru Group Дмитрий Гришин, но появились три вышеупомянутых представителя «МегаФона». В свою очередь у оператора в совете представителей интернет-компании нет. Представители USM есть в двух советах.
Совет директоров Mail.ru Group:
- Сергей Солдатенков («МегаФон»)
- Влад Вольфсон («МегаФон»)
- Анна Серебряникова («МегаФон»)
- Дмитрий Гришин (сооснователь Mail.ru Group, до осени 2016 года её гендиректор)
- Владимир «Иван» Стрешинский (USM)
- Марк Ремон Сорор (Naspers)
- Василиос Сгурдос (Naspers)
- Чарльз Сирл (MIH Internet Listed Assets)
- Ян Буне (член совета директоров Голландской организации по надзору в сфере медиауслуг)
- Сан Хун Ким (NHN)
Совет директоров «МегаФон»:
- Владимир «Иван» Стрешинский (USM)
- Ардаван Мошири (USM)
- Николай Крылов (Winston & Straw)
- Пол Майнерс (экс-министр финансов Великобритании)
- Вильгельм Андерссон (Telia)
- Ингрид Мария Стенмарк (Telia)
- Ян Рудберг (Telia)
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