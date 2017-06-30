Совладельцы ПАО «МегаФон» избрали новый совет директоров, сообщила компания. В совет не вошёл гендиректор Mail.ru Group (MRG) Борис Добродеев. В марте 2017 года оператор пообещал ввести представителя интернет-компании в совет директоров «МегаФона» и назвал подходящим кандидатом Бориса Добродеева. В начале июня Добродеев вышел из совета директоров своей Mail.ru Group, как ушёл из него и ещё один представитель компании — финансовый директор Mail.ru Мэтью Хэммонд. Одновременно в совет к Mail.ru Group вошли три представителя ПАО «МегаФон»: глава оператора Сергей Солдатенков, его коммерческий директор Влад Вольфсон и операционный директор Анна Серебряникова.

В феврале 2017 года «МегаФон» выкупил у структур своего акционера, холдинга USM Алишера Усманова, пакет акций составляющих 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited. Изменения в составе советов директоров Mail.ru Group и «МегаФона» отражают изменения структуры владения интернет-компанией. После второго июня в совете Mail.ru Group остался только один выходец из Mail.ru — сооснователь и глава совета Mail.ru Group Дмитрий Гришин, но появились три вышеупомянутых представителя «МегаФона». В свою очередь у оператора в совете представителей интернет-компании нет. Представители USM есть в двух советах.

Совет директоров Mail.ru Group:

Сергей Солдатенков ( «МегаФон»)

«МегаФон») Влад Вольфсон ( «МегаФон»)

«МегаФон») Анна Серебряникова ( «МегаФон»)

«МегаФон») Дмитрий Гришин ( сооснователь Mail.ru Group , до осени 2016 года её гендиректор)

сооснователь Mail.ru Group до осени 2016 года её гендиректор) Владимир « Иван» Стрешинский ( USM)

Иван» Стрешинский USM) Марк Ремон Сорор ( Naspers)

Naspers) Василиос Сгурдос ( Naspers)

Naspers) Чарльз Сирл ( MIH Internet Listed Assets)

MIH Internet Listed Assets) Ян Буне ( член совета директоров Голландской организации по надзору в сфере медиауслуг)

член совета директоров Голландской организации по надзору в сфере медиауслуг) Сан Хун Ким ( NHN)

Совет директоров «МегаФон»: