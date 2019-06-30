На саммите глав государств G20 в Японии и после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент Дональд Трамп заявил, что американские компании могут снова торговать с Huawei. Huawei попала в «чёрный список» Минторга США в середине мая 2019, после чего операции с китайцами заморозили Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и другие.

Трамп не уточнил, идёт ли сейчас речь о разрешении применять оборудование Huawei для строительства сетей 5G. Администрация президента с начала года ищет возможность построить сети связи нового поколения без китайских Huawei и ZTE.

Чёткие договорённости о возможных ограничениях для Huawei появятся только после дальнейших переговоров.