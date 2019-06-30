На саммите глав государств G20 в Японии и после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент Дональд Трамп заявил, что американские компании могут снова торговать с Huawei. Huawei попала в «чёрный список» Минторга США в середине мая 2019, после чего операции с китайцами заморозили Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и другие.
Трамп не уточнил, идёт ли сейчас речь о разрешении применять оборудование Huawei для строительства сетей 5G. Администрация президента с начала года ищет возможность построить сети связи нового поколения без китайских Huawei и ZTE.
Чёткие договорённости о возможных ограничениях для Huawei появятся только после дальнейших переговоров.
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Вообще ни о чем не говорит это обещание, торгуйте, но санкций мы не снимем))
Это ж Трамп — у него даже фамилия говорящая. Громко продудеть — это trump.
>торгуйте, но санкций мы не снимем))
Это четкий посыл, торгуйте, но помните, все может закончится, т.е. щелчком пальцев, Трамп на ровном месте, без юридических оснований, поднял риски ведения бизнеса с китайцами в десятки раз.
Также не надо забывать, что китайцы тоже имеют давление на Трампа, может даже больше, чем Путин с хакерами из КГБ — выборы в 2020.
Китайцы в торговой войне имеют меньшие шансы, но они могут попытаться навредить экономике США именно перед выборами, так как китайские элиты меньше от мнения плебса зависят, в отличии от Трампа.