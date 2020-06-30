До 5 июля технологические тревел-компании могут подать заявку в акселератор «Фабрика туристических продуктов и сервисов». Приглашаются стартапы, команды с идеями, уже работающие компании, которые хотят запустить новое направление. Их поделят на «стартапы» и «слушателей», в слушатели возьмут всех желающих, стартапы должны будут пройти отбор. Оценивается качество и перспективность идеи или MVP, «возможность применения продукта в интересах Москвы и/или партнёров Фабрики».

Среди партнёров -- «Мегафон», «Связной», Viber, «Аэроэкспресс», S7, Ozon, Aviasales, «Яндекс.Такси» и другие компании. Среди приоритетных направлений -- внутренний туризм.

Рынок туризма и путешествий в России достиг коронакризисного дна на первой неделе мая, после чего, по данным оператора онлайн-касс «Эвотор», начал расти. Постепенно растёт выручка у турагентств и билетных касс.

Представитель компании, сдающей в аренду автомобили туристам, рассказал, что в Крыму востребованность машин резко возросла в последние недели и выросла в 4−5 раз Y2Y. Кроме того, у туристов вырос по сравнению с прошлым годом средний чек и длительность аренды. Демографический состав туристов разнообразился, приехали и те, кто был к Крыму ранее не склонен. В Сочи и на зарубежных рынках компания аналогичной динамики не наблюдает.

Авиасообщение России с СНГ и Турцией может открыться в середине июля.