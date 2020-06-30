Соцсеть объявила в блоге об усовершенствованиях функций получения поддержки от аудитории для авторов креативного контента (пользователей платформы For Creators). Facebook запускает возможность «создания, продвижения и монетизации событий в реальном времени». Добавились новые рекламные форматы и возможности аналитики.
Пользователи Facebook могут поддерживать создателей контента ежемесячными пожертвованиями в пользу Страниц, получая в ответ «эксклюзивный контент, возможность пообщаться с автором и значки». Видеоблогеров поддерживают платными «звёздочками» в комментариях к видео, трансляциям и игровым стримам.
В России функция «Подписки поклонников» до сих пор недоступна. Зато вчера ВКонтакте запустила «Донаты» -- аналогичную платную подписку на страницы с ежемесячным пожертвованием от 50 до 2000 рублей (но по персональному запросу максимальную сумму могут увеличить). Владелец страницы самостоятельно определяет, какие возможности получат платные подписчики. В сообществах, где больше 100 тысяч участников, можно только им разрешить комментарии. Бизнесы смогут организовывать программы лояльности, акции, розыгрыши призов, закрытые распродажи, проводить для подписчиков мероприятия
Получать деньги можно на карту или счет внутренней платежной системы VK Pay, комиссия ВК -- 5%, за вывод на карту -- 2,3% + 25 рублей.
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