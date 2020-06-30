Соцсеть объявила в блоге об усовершенствованиях функций получения поддержки от аудитории для авторов креативного контента (пользователей платформы For Creators). Facebook запускает возможность «создания, продвижения и монетизации событий в реальном времени». Добавились новые рекламные форматы и возможности аналитики.

Пользователи Facebook могут поддерживать создателей контента ежемесячными пожертвованиями в пользу Страниц, получая в ответ «эксклюзивный контент, возможность пообщаться с автором и значки». Видеоблогеров поддерживают платными «звёздочками» в комментариях к видео, трансляциям и игровым стримам.

В России функция «Подписки поклонников» до сих пор недоступна. Зато вчера ВКонтакте запустила «Донаты» -- аналогичную платную подписку на страницы с ежемесячным пожертвованием от 50 до 2000 рублей (но по персональному запросу максимальную сумму могут увеличить). Владелец страницы самостоятельно определяет, какие возможности получат платные подписчики. В сообществах, где больше 100 тысяч участников, можно только им разрешить комментарии. Бизнесы смогут организовывать программы лояльности, акции, розыгрыши призов, закрытые распродажи, проводить для подписчиков мероприятия и т. д.

Получать деньги можно на карту или счет внутренней платежной системы VK Pay, комиссия ВК -- 5%, за вывод на карту -- 2,3% + 25 рублей.