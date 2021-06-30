Иван Кузьмин, отвечавший за R&D в российском Intel, стал старшим управляющим директором по технологическому развитию рекомендательной платформы Сбера. Рекомендации он будет развивать для всей экосистемы. Сообщившая о новости пресса на момент публикации не смогла получить от банка информации про экосистему. Не прокомментировал Кузьмин и предположение о том, что такой переход является «своеобразным понижением в должности».

В Intel Кузьмин работал 17 лет, с 2011 по 2013 в американском офисе, отвечая «за построение распределенной международной команды, обеспечивающей непрерывность процесса разработки ПО в компании, а также за внедрение лучших практик по его созданию». Генеральным директором по R&D российского подразделения он стал только в январе 2020 года. После ухода в Сбер на этой должности его сменил Алексей Мяков, специализировавшийся на ИИ, компьютерном зрении и интернете вещей.

Во второй половине июня Центробанк заявил, что расходы банков на построение экосистем нужно ограничить, на нефинансовые активы они должны тратить не более 30% капитала, увеличить количество вкладываемых в экосистему денег можно увеличением капитала. Эти соображения были изложены в консультативном докладе «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы», ещё в апреле ЦБ публиковал «Экосистемы: подходы к регулированию».

Новый доклад, как пояснил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, сосредоточен именно на регулировании банков, участвующих в экосистемах. В нем выделяется три варианта участия банка в экосистеме — экосистема строится вокруг банка, банк участвует на партнерских началах в экосистеме, или какая-либо IT-компания купила небольшой банк ради построения экосистемы. Риски, возникающие у банка в этих вариантах, заметно различаются. Так, в случае небольшого банка, купленного как финансовый инструмент для экосистемы, наиболее существенным станет риск информационной безопасности. «В частности, цифровизация операционных процессов, развитие электронных сервисов и, как следствие, обогащение и передача большого объема данных между участниками экосистемы могут увеличить риск несанкционированного использования данных», — говорится в докладе. Для банков-партнеров в экосистеме ЦБ видит усиление бизнес-рисков. «Ошибочный подход к выбору партнеров или инвестиции в клиентские сценарии, которые окажутся невостребованными, могут спровоцировать снижение лояльности и отток клиентов банка». Наибольшие риски, по мнению ЦБ, будут у банков, которые строят экосистему вокруг себя. К перечисленным рискам добавятся «потенциальное субсидирование экосистемных продуктов и сервисов в ущерб прибыльности основного банковского бизнеса», а также «увеличение концентрации иммобилизованных активов на балансе банков». Под такими активами понимаются любые вложения, не предполагающие прямого возврата вложенных средств, — инвестиции в холдинговые компании и ПИФы, основные средства, недвижимость, транспорт, а также в нематериальные активы (программное обеспечение, бренд, интеллектуальные права).

Главным любителям экосистем, Сберу и ВТБ, доклад не понравился. Впрочем, Сбер пообещал уложиться в лимиты, если они действительно будут установлены, а ВТБ собрался активно бороться с предложенными мерами, так как счёл, что они прицельно бьют по нему.

Сам Intel в феврале 2021 года обрёл нового CEO: им стал выросший в деревне амишей Патрик Поль Гельзингер, который пришел в 18 лет в «Интел» техническим контроллером, поучаствовал в создании процессоров, ушёл в 48 лет в EMC и возглавил VMware, в 2013 числился у аналитиков преемником Стива Баллмера в Microsoft, а в 60 лет вернулся в Intel главным по всему.