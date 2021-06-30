РКН подал иск к основателю проекта «Глаз Бога», в рамках которого работает бот по платному «пробиву» личных данных в Телеграме, обнаружил «Коммерсант». В марте владельцы бота рассказывали прессе, что сервис теперь работает легально и «выступает от юрлица, зарегистрированного в реестре операторов персональных данных Роскомнадзора». Теперь последний хочет через суд остановить работу бота.

Ответчиком по иску будет Евгений Антипов. РКН, согласно иску, «в ходе мониторинга сети интернет» внезапно обнаружил сервис, «который нарушает права граждан посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия». Эту деятельность надо признать «незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», а ресурс внести в реестр нарушителей прав субьектов персональных данных.

В марте представители «Глаза Бога» утверждали, что сами обратились в Роскомнадзор с просьбой проаудировать их легальность и с аргументами в её пользу. Бенефициары бота привлекли юристов и обещали пользователям, что смогут уложиться в российское правовое поле. Они считали, что бот работает как поисковая система.

Сервис использует для поиска открытые и общедоступные банки данных, информация из которых может быть получена любым лицом без каких-либо препятствий. Сервис только предоставляет возможность автоматизации получения этой информации и консолидации информации из различных источников в один структурированный отчет. Таким образом, результат работы сервиса может быть достигнут и альтернативными путями — единичными запросами в каждый банк данных и ручной консолидацией информации, полученной по результатам таких запросов. Таким образом, сервис является оператором персональных данных только в отношении тех данных, которые получает непосредственно от пользователя сервиса, но не в отношении тех данных, которые им найдены в результате запроса. Сервис предоставляется в использование на основании лицензионного договора на условиях простой (неисключительной) лицензии. Это означает, что сам оператор сервиса не оказывает никаких информационных услуг и не занимается сбором информации для пользователей, а лишь предоставляет сервис как программное обеспечение. Ближайшим аналогом является лицензионное соглашение поисковой системы Яндекс." Доступ к персональным данным смогут получать только субъекты, которым это позволяет законодательство. В их число входят: СМИ и журналисты, так называемые стороны по договорам — то есть граждане и организации или их представители заключающие или заключившие между собой договоры, очевидцы событий прямо влияющих на жизненно-важные обстоятельства субъектов персональных данных — к примеру, очевидцы ДТП или преступлений, сотрудники кредитных организаций, разумеется, сотрудники органов правопорядка. Помимо этого, «Глаз Бога» направил письмо в Роскомнадзор с просьбой дать комментарии в отношении некоторых сложных аспектов законодательства — таких, как установление и проверка обстоятельств жизненной важности и прочих, чтобы в дальнейшем учесть данные аспекты в работе сервиса.

В конце марта сервис «пробива» по телефонному номеру запустил «Билайн», но быстро убрал и сказал, что это была подготовка кампании по обучению противодействию мошенникам. Сама кампания пока не случилась, а некоторые нашли в «подготовке» признаки фишинга.