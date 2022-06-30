Крупные китайские компании, имеющие заметный сбыт в странах Запада, опасаются ввозить товары в Россию.
Поскольку Китай не входит в список недружественных стран, таможня принимает товар и требует разрешение на ввоз в Россию от производителя. Утечка данного разрешения может порушить бизнес китайских компаний на западе, который по объёму превосходит российский, в результате чего таможня с хитрым прищуром начинает запрещать к ввозу всё что нам везут из поднебесной. Если ситуацию с серверами понять можно, в итоге заплатят за решение вопросика клиенты, и заплатят сколько скажут, то ситуация с дронами просто приводит к кратному увеличению стоимости устройств по сравнению даже с Aliexpress и, в конечном счёте, к недоснабжению боевых частей желаемыми устройствами.
Как это выглядит на практике пишут "Ведомости":
Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из дистрибуторов электроники и подтвердил собеседник на телекомрынке, близкий к крупному оператору. В Honor не ответили на запрос «Ведомостей».
Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, знают оба собеседника. Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил он.
Работа с дистрибуторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались
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