Крупные китайские компании, имеющие заметный сбыт в странах Запада, опасаются ввозить товары в Россию.

Поскольку Китай не входит в список недружественных стран, таможня принимает товар и требует разрешение на ввоз в Россию от производителя. Утечка данного разрешения может порушить бизнес китайских компаний на западе, который по объёму превосходит российский, в результате чего таможня с хитрым прищуром начинает запрещать к ввозу всё что нам везут из поднебесной. Если ситуацию с серверами понять можно, в итоге заплатят за решение вопросика клиенты, и заплатят сколько скажут, то ситуация с дронами просто приводит к кратному увеличению стоимости устройств по сравнению даже с Aliexpress и, в конечном счёте, к недоснабжению боевых частей желаемыми устройствами.

Как это выглядит на практике пишут "Ведомости":