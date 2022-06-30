Разработчик игр Nexters официально объявил, что сократит 235 сотрудников в ряде стран «вследствие макроэкономической ситуации и геополитики». Речь идет о сотрудниках на Кипре, в России, Турции, Грузии, Армении и других стран. Это около трети всего персонала компании. В 2021 году штат Nexters составил более 900 человек. Nexters - один из крупнейших игроков в сегменте казуальных мобильных игр. В августе 2021 года Nexters вышел на биржу после слияния с SPAC Ивана Таврина Kismet Acquisition One. Сооснователи компании -- Андрей Фадеев и Борис Герцовский. По собственным данным, она входит в пятёрку крупнейших разработчиков мобильных игр в Европе.

Как говорят источники на рынке, причины проблем Nexters лежат макроэкономической плоскости. Из-за укрепления курса рубля страдают все экспортеры продукции, тратящие в основном в рублях, а зарабатывающие в долларах и евро. У Nexters значительная доля ФОТ, а значит и общих операционных расходов, приходилась на Россию. В результате компании пришлось избавиться от части персонала. С схожими проблемами столкнулись и другие крупные игроделы, продолжающие держать центра разработки в РФ. Например, по крайней мере до недавнего времени крупные центра разработки в России были у одной из трех крупнейших игровых компаний в мире Playrix Игоря и Дмитрия Бухманов.