В "руководство" Яндекса могут "пригласить" главу счётной палаты Алексея Кудрина, рассказал "Медузе" "источник, близкий к Яндексу". А источник "из руководства Яндекса" подтвердил, что идут переговоры. Счётная палата и пресс-служба Яндекса рассказали изданию, что ничего не знают о планах Кудрина связать свою судьбу с Яндексом. Впрочем, в пресс-службе рассказали, что компания в последние годы проводит рабочие встречи с командой Кудрина, обсуждая "цифровые проекты". Финтех за последние годы стал одним из ключевых направлений для Яндекса.

Аркадий Волож в начале июня после внесения в санкционные списки вышел из совета директоров и уволился со всех руководящих позиций в Яндексе и дочерних компаниях. Аналогично поступил попавший под санкции Тигран Худавердян, уволилась также гендиректор российского Яндекса Елена Бунина. Весной "Медуза" писала, что Яндекс собирается разделиться на российскую и международную компанию, это в пресс-службе опровергли.

По словам другого собеседника «Медузы» в руководстве «Яндекса», пожелавшего остаться неназванным, «„Яндекс“ будет делиться на две половины — российский „Яндекс“, который будет процветать в России, но это будет другой „Яндекс“, и международный „Яндекс“ — другой бренд, другое название, — построенный выходцами из „Яндекса“». По данным источника, близкого к компании, обсуждается, что штаб-квартира новой структуры, отделившейся из «Яндекса», будет находиться в Ереване. По данным другого собеседника «Медузы», рассматривается вариант размещения новой компании в Тель-Авиве.

17 июня ирландская структура Яндекса Yandex Finance подала заявление о закрытии. "Дочка" просуществовала полгода, появившись в январе 2022. "В стране действует пониженная налоговая ставка для IT-компаний (12,5%)", напоминает "Коммерсант".