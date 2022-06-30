«Яндекс» прокомментировал сообщения о планах пригласить в руководство компании Алексея Кудрина. Пресс-служба IT-гиганта заявила, что ей неизвестно о «планах Алексея Кудрина стать сотрудником» «Яндекса». Ранее о том, что акционеры «Яндекса» изучают возможность пригласить главу Счетной палаты в руководство компании, сообщило издание «Медуза». «Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» нам неизвестно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние 2-3 года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — сказал представитель «Яндекса».

Пресс-служба Счетной палаты сообщила Forbes, что такой информации у нее нет. «Алексей Леонидович находится на своем рабочем месте, подводим итоги второго квартала», — сказал представитель пресс-службы. В марте управляющий директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян попал под санкции Евросоюза и Великобритании. После этого он решил покинуть совет директоров, должность заместителя гендиректора головной компании Yandex N.V. в Нидерландах, а также посты в других нидерландских структурах IT-гиганта. В апреле компания сообщила о сокращении или приостановке запланированных инвестиций в свой бизнес как в России, так и за ее пределами. В июле под санкции ЕС попал основатель «Яндекса» Аркадий Волож, после этого он также он покинул все посты в компании. Совет директоров «Яндекса» назвал санкции против Воложа несправедливыми.