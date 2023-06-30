Одна из крупнейших российских IT-групп, «ИКС холдинг» (хранение и передача данных, информационная безопасность), рассматривает возможность размещения первого выпуска облигаций на Московской бирже уже в 2024 г., также в компании обсуждается выход на IPO. Холдинг рассматривает выпуск облигаций только в рублях. Когда именно состоится размещение, менеджмент решит к концу 2023 г. Диапазон планируемых привлеченных средств холдинг пока не готов раскрывать. Но цель уже известна – они пойдут на погашение банковского долга и строительство новых производств, отметили в компании. Также привлеченные средства будут использованы в развитии текущих масштабных проектов, например в разработках оператора низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440». Предполагается, что он сможет обеспечить сервис широкополосной связи с глобальным покрытием. Запуск первой группировки из трех спутников был запланирован на июнь 2023 г. Предварительная география абонентской модели составляет 76 стран. По данным «Роскосмоса», 27 июня в интересах компании «Бюро 1440» на орбиту выведены три космических аппарата связи в рамках миссии «Рассвет-1». По словам источника «Ведомостей», в рамках возможной смены финансовых инструментов для инвестиций в развитие холдинга менеджмент рассматривает возможность выхода компании на IPO, но не ранее 2024 г. Менеджмент рассчитывает на интерес со стороны частных клиентов.

«ИКС-холдинг» – очень крупная и быстро растущая многопрофильная IT-компания, среди ключевых направлений которой – системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и информационная безопасность, отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его словам, на российском фондовом рынке у нее нет аналогов, что делает ее привлекательным потенциальным эмитентом. Холдинг смотрится как отличный кандидат скорее для IPO, чем для облигаций, добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: это высокорентабельная компания, которая ускоряет свой рост, становясь бенефициаром ухода западных конкурентов. Главный плюс бизнеса, по мнению Делицына, – это быстрый рост спроса со стороны заказчиков секторов b2b и b2g и значительная доля в ряде сегментов рынка. Среди рисков эксперт называет амбициозные планы расширения, включающие ряд крупных проектов. Эти проекты могут иметь важное значение для страны, но их ход будет определяться небольшим числом заказчиков, добавил он. Если холдинг разместит облигации, а выручка в 2023 г. удвоится, то в случае последующего IPO компания сможет рассчитывать на оценку стоимости бизнеса не менее чем в 280 млрд руб., предполагает Делицын. Суверов дает оценку скромнее – в 7–8х к текущей EBITDA, т. е. не менее 200 млрд руб.