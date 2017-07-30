Официальный представитель Apple подтвердил, что компания удалит из китайского App Store VPN-сервисы, не одобренные местными властями. В январе этого года в Китае принят закон, запрещающий использование VPN без одобрения властей. Также компаниям, предоставляющим такие сервисы, предписано использовать телеком-инфраструктуру подконтрольную китайскому правительству.

Впервые о том, что его приложение заблокировано Apple сообщила компания ExpressVPN. Затем о том, что они получили предупреждение о блокировке от Apple заявили крупные провайдеры VPN-сервисов VyprVPN и StarVPN. ExpressVPN заявила, что «глубоко разочарована позицией Apple, поддержавшей попытки китайского правительства установить цензуру в интернет».

Мы рассматриваем свободный доступ к интернет в Китае как неотъемлемый элемент гражданских свобод и надеялись, что Apple оценит его выше, чем вопросы получения прибыли, — сказал представитель компании Golden Frog, владельца сервиса VyprVPN.

Новая политика руководства Apple плохо соотносится с теми принципами, которые компания декларировала под руководством своего основателя Стива Джобса