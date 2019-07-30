Котировки акций Яндекса на Nasdaq заметно выросли, после того как вице-премьер Максим Акимов, курирующий в Правительстве IT, назвал негодными идеи депутата Горелкина. В пятницу 26 июля парламентарий внёс в Думу законопроект об ограничении 20-ю процентами иностранного участия в капитале «значимого информационного ресурса в интернете», например Яндекса или Mail.ru. После чего Яндекс в моменте потерял на Nasdaq более миллиарда долларов капитализации. Вечером понедельника по московскому времени стоимость бумаг Яндекса выросла на 6,21%, впрочем и этого заметного роста оказалось недостаточно для покрытия всех потерь за пятницу.

По оценке вице-премьера, законопроект Горелкина подрывает устойчивость и конкурентоспособность компаний: «Понимая те благие цели, которыми руководствовался автор законопроекта, полагаем, что средства для их реализации выбраны негодные, и в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы «Цифровая экономика»», — сказал зам Председателя Правительства.

После новостей о законопроекте Горелкина акции YNDX падали в пятницу 26 июля на 14,8%, со стоимости $42,37 за акцию до $36,13. На момент публикации цена установилась на отметке $39,34.