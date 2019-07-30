Бывший глава Domino’s Pizza в России Гюванч Донмез стал вице-президентом по стратегическому развитию foodtech-проектов Mail.Ru Group, выяснил РБК и подтвердила пресс-служба холдинга.

С 1999 года Донмез отвечал за продвижение продуктов Procter & Gamble, с 2011 — российский директор по маркетингу beauty направления P&G. С 2013 — российский директор по маркетингу в Samsung. Лично инвестировал в сеть бургерных, принадлежащих сестре. С 2015-го и по июнь — возглавлял мастер-франчайзи бренда Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии.

25 июля Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о создании совместного предприятия в области такси и доставки еды, на базе «Ситимобил» и Delivery Club соответственно. По оценке партнёров стоимость платформы может превысить 100 млрд рублей.