Wildberries открыл в Нижнем Новгороде «Центр экспертизы ecommerce», выяснил oborot.ru. Центр круглосуточно принимает продукцию местных поставщиков, в ближайшем будущем откроются студии для фото и видеосъемок товаров. На базе центра действуют учебные программы о e-commerce. Сейчас у Wildberries 60 партнёров в регионе. Продажи новгородских товаров выросли за 2018-й на на 225%, по прогнозам в 2019-м оборот местных новгородских поставщиков превысит 1 млрд рублей. За несколько лет Wildberries надеется охватить похожими центрами большинство регионов России.

«Неинтересно продавать то, что произведено в Китае и завозится без налогов», — объяснял ещё в 2018-м сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук.