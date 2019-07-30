Wildberries открыл в Нижнем Новгороде «Центр экспертизы ecommerce», выяснил oborot.ru. Центр круглосуточно принимает продукцию местных поставщиков, в ближайшем будущем откроются студии для фото и видеосъемок товаров. На базе центра действуют учебные программы о e-commerce. Сейчас у Wildberries 60 партнёров в регионе. Продажи новгородских товаров выросли за 2018-й на на 225%, по прогнозам в 2019-м оборот местных новгородских поставщиков превысит 1 млрд рублей. За несколько лет Wildberries надеется охватить похожими центрами большинство регионов России.
«Неинтересно продавать то, что произведено в Китае и завозится без налогов», — объяснял ещё в 2018-м сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук.
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Что там новгородцы производят, чего китайцы не умеют?)
Они бы лучше упростили свой интерфейс и добились соответствия собственной документации реальности.
С озоном разобрались со всем за пару дней, с первого раза успешно положили им товар на склад.
С WB мой нач. склада разбиралась долго и нудно, задали десятки вопросов, совокупно потратили на WB месяц, груз с первого раза так и не удалось разместить, транспортная вернула его обратно так как WB отказался принимать, для изменения наклеек на коробах.
Также в WB постоянно что-то меняется, в документации это не отражается, нужно постоянно читать их форум, все переспрашивать в поддержке, ответы которой иногда противоречат друг другу, видимо компетенция операторов разная.
Глядишь, и не понадобилось бы такие центры открывать, их их площадь и численность сотрудников были бы меньше.
В одежде китайцы уже не такие и дешевые, иногда у нас дешевле получается шить что-то нишевое, но главное, с китайцами не получится оперативно работать, все очень медленно получается, просто не успеешь за быстро меняющейся модой, в которой даже слово мода давно устарела, тренд же, тьфу, актуальное!
каким образом может получиться дешевле, коли нет своей текстильной базы (ткани, сырье, прядение
и т. п.) а, а равно и швейной промышленности? (машины, причиндалы, запчасти и т. п.).
Это разве что совсем швей ужать по з\п (так всегда и делается т.к. нет других способов экономии) и разово чтото пошить. Но это — суть генерация убытка. Просто убыток переложен на карманы людей которым дется в своем городке некуда кроме швейной фабрики.