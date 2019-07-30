Законопроект об информационно значимых интернет-ресурсах, ограничивающий долю иностранного владения 20%, — это элемент давления на «Яндекс» накануне предстоящих в ближайшие два месяца переговоров, написали аналитики «Ренессанс Капитала» в записке, посвященной законопроекту (есть у Forbes).

Аналитики утверждают, что переговоры о передаче существенной доли Яндекса госструктурам уже велись в прошлом, но тогда интересы частного, а не государственного Яндекса защищал Герман Греф. Глава Сбербанка и член совета директоров Яндекса выступал против создания госЯндекса. Однако Греф, с большой вероятностью, в переговорах 2019 года участвовать не будет.

«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — считают в «Ренессанс Капитале»: «Мы не рассматриваем это как худший сценарий, Яндекс останется сфокусированной на коммерческом успехе и инновационной компанией».

Не имеет значения, уточняют аналитики, кого именно назначат партнёром поисковика со стороны государства: «Газпром», ВТБ, РФПИ или Сбербанк, которому уже приписывали попытку выкупить существенную долю Яндекса осенью 2018. Главное, что переход под государственное покровительство «неизбежен».

До настоящего момента компанию контролирует её основатель Аркадий Волож с его 48,4% голосов, и другие сооснователи и первые сотрудники Яндекса, которые управляют ещё 9% голосов.