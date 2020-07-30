Ещё до карантинокризиса, в феврале и начале марта, сервис такси Bolt окончательно перестал реагировать на заявки на подключение от водителей. Активность в соцсетях прекратилась зимой. Пассажирам при попытке вызвать такси машины ещё попадаются, но шансы уехать невелики. Теоретически Bolt работало и в Москве, но замечено было только жителями Санкт-Петербурга.
Эстонская компания в СНГ сейчас наиболее активна на украинском рынке. CEO регулярно появляется в прессе и обещает запустить в стране прокат скутеров. По его словам, за время карантина Bolt организовал прокат электросамокатов в 15 городах «в основном Европы», «ценовую политику компания не раскрывает».
В мае выяснилось, что Bolt привлек $109 млн инвестиций при оценке в $1,9 млрд.
К транспортным услугам компания добавила доставку еды и планирует покорять Африку.
Рынок такси Украины, по словам председателя Ассоциации информационно-диспетчерских служб, председателя Харьковского областного отделения профсоюза таксистов Украины Сергея Старцева, сейчас на 95% процентов находится в тени. Его никто не контролирует, система лицензирования потерпела фиаско, отсутствует инструментарий для контроля безопасности и качества перевозок, нет действенных механизмов повышения конкуренции и компенсации пассажирам в случае аварии, а налоги и сборы от работы такси практически нулевые.
Ключевая новация — отказ от лицензирования легальных таксистов и узаконивание их работы путем патентования.
«Лицензирование, которое осуществляется на основании старого закона об автотранспорте, зарегулировано таким образом, что очень много времени и денег уходит на получение лицензии. В нашей стране слишком сложная процедура получения и нередки отказы по формальным причинам. А учитывая, что сейчас никто ничего не контролирует, включая Минтранс и полицию, лицензию никто и не получает. Кроме того, в Украине таксист может работать легально только через открытие ФЛП, чего большинство водителей избегает, опасаясь бюрократической машины украинской фискальной системы», — признает Сергей Старцев. — На рынке такси сегодня 250−300 тысяч человек занимаются перевозкой как таксисты-профессионалы. Есть еще «подзвезуны», которые утром по пути на работу подвозят кого-то, зарабатывая таким образом себе на бензин. А вечером, возвращаясь в работы, выполняют два-три заказа и тоже какую-то денежку в семью приносят. Если же услуги будут предоставлять только лицензиаты, на рынке останется 5% всех машин, существующих на рынке. Поскольку контроль вообще отсутствует, получать лицензию нет смысла. И сказать, что государство получает деньги от такси, нельзя. Чтобы урегулировать рынок, мы и предлагаем ввести пантентование.
Неудивительно, что при нынешнем абсолютно хаотичном рынке в Украине «взлетели» такие сервисы, как Uber, Uklon или Bolt, которые, не имея собственного автопарка и штата водителей, дали клиенту удобный сервис и определенную гарантию качества за счет возможности оценить водителей и внутренних механизмов контроля.
На сегодняшний день этих служб нет в Украине. Да, есть рекламный офис, но даже отделения с юридическим лицом не существует.
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Главное отличие украинского рынка от российского — там запрещён Яндекс. В Россию уже бессмысленно соваться — всё окучено. А вот в Латвии Болт с Яндексом серьезно зарубаются — обоих примерно одинаково, и цены сравнимые.
Первопроходцу придётся обелять рынок. До Яндекс Такси в РФ это сделали диспетчерские такси, а Яндекс перевел людей с набора номера на приложение. Серые таксисты были, но в основном окучивали вокзалы и аэропорты. Рынок Украины как всегда отстаёт на годы и менее доходный. Честно говоря, вообще не вижу никакой уникальности в услугах, которые предлагает Bolt. Фактор санкций против компаний из РФ им может сыграть на руку. Вряд ли Bolt сможет монополизировать рынок даже в крупных городах.
Не забываем, что Uber является лидером рынка незалежной.
P. S. Эсстонцы так долго запускали приложение, отправив почти всех заробитчан в Польшу.