Ещё до карантинокризиса, в феврале и начале марта, сервис такси Bolt окончательно перестал реагировать на заявки на подключение от водителей. Активность в соцсетях прекратилась зимой. Пассажирам при попытке вызвать такси машины ещё попадаются, но шансы уехать невелики. Теоретически Bolt работало и в Москве, но замечено было только жителями Санкт-Петербурга.

Эстонская компания в СНГ сейчас наиболее активна на украинском рынке. CEO регулярно появляется в прессе и обещает запустить в стране прокат скутеров. По его словам, за время карантина Bolt организовал прокат электросамокатов в 15 городах «в основном Европы», «ценовую политику компания не раскрывает».

В мае выяснилось, что Bolt привлек $109 млн инвестиций при оценке в $1,9 млрд.

К транспортным услугам компания добавила доставку еды и планирует покорять Африку.