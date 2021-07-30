Банк России планирует проводить мониторинг Telegram-каналов, которые дают инвесторам рекомендации по проведению сделок на бирже, рассказал на встрече с журналистами первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Представитель регулятора утверждает, что последний будет «информировать граждан относительно того, является ли данная информация верифицированной и полной, или же она является мнением частных экспертов, которые в большинстве случаев даже не называют свои фамилию, имя, отчество». Как именно будет производиться информирование, представитель не уточнил, но заранее предупредил, что добиваться закрытия каналов ЦБ вряд ли будет.

Ведущим каналы про финансы и инвестиции рекомендуется ознакомиться с кодексом поведения аналитиков. Какой именно кодекс имел в виду Швецов, из отчётов о пресс-конференции непонятно: в 2019 году тот же Швецов подписал информационное письмо Центробанка «некредитным финансовым организациям, кредитным организациям и саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка» с призывом разработать и внедрить кодекс этики финансового аналитика. Многие организации последовали призыву, таким образом, кодексов этики существует несколько. Образцовым у ЦБ считается кодекс CFA Institute (оригинал на английском).

Сегодня, 30 июля, полиция задержала в Казани основателя Finiko Кирилла Доронина. Finiko — одна из последних крупных финансовых пирамид, организаторы которой успели собрать до 7 млрд рублей под «доходность 20%-30% в месяц», деньги отдавать перестала летом 2021 года, а уголовное дело против организаторов возбудили ещё зимой 2020. Люди несли деньги в компанию без российского юрлица и лицензии на финансовую деятельность.