Ассоциация «Российские автодилеры» устала от высоких цен на размещение объявлений о продаже подержанных автомобилей на популярных в Рунете площадках, рассказали из Ассоциации прессе. Правда, ответные меры пока находятся на стадии «приступили к разработке концепции».

«Мы активизировались из-за текущей ситуации на рынке с ростом цен на существующих площадках. Сейчас идет рассмотрение различных юридических конструкций по организации нашего классифайда. Впереди подключение дилеров, наращивание базы и регулирование внутренних алгоритмов работы», — пояснил собеседник газеты. Классифайд — это онлайн-доска объявлений, сгруппированных по темам. Основные классифайды подержанных автомобилей в России — «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», «Авито авто» и «Дром». По собственным данным компаний, на момент написания заметки на их площадках размещено 374 679, 586 859 и 523 484 объявления соответственно.

«Средняя стоимость размещения одного объявления для дилера с 2016 по 2021 годы выросла почти в шесть раз до 7550 рублей», жалуются дилеры, им не нравится и непрозрачность ценообразования. Их классифайд тоже бесплатным не будет, но конкуренция должна привести к снижению цен. Эксперты «Ведомостей» считают, что создать сервис можно за 30 млн рублей, а вот занять с ним достойное место на рынке будет стоить от полумиллиарда до миллиарда рублей. Ассоциация дилеров вряд ли найдет внутри себя такие средства.