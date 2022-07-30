Сервис "Яндекс.Драйв" отрапортовал о добавлении 200 Geely Coolray в парк каршеринга, Geely расширение парка не ограничивается:

Ранее на этой неделе в подписке Драйва появились кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro

Ранее "китайцы" в крупных каршерингах появлялись в косметических количествах, когда каршеринги стали сталкиваться с дефицитом автомобилей по нормальным ценам в конце 2021-го года. На сейчас это единственные доступные иномарки, которые пополняют парк не только Яндекс.Драйва, но и Ситидрайва, и Делимобиля, и Белкакара