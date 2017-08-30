«Яндекс» начал размещать рекламные блоки в мессенджере Viber, пишет «Коммерсантъ». Объявления появятся на экране завершения звонка. Издание подчеркнуло, что это первый мессенджер, который вошел в рекламную сеть компании.

Рекламу в Viber размещают по технологии programmatic — пользователь видит объявления, если «Яндекс» определяет высокую вероятность конверсии, рассказали представители компании. Рекламодателям доступен таргетинг по поисковым интересам, социально-демографическим характеристикам, географии и другое.

По словам экспертов, таким образом «Яндекс» хочет усилить конкуренцию в мобильной среде с корпорацией Google. Согласно данным LiveInternet, несмотря на то, что, например, в июле 2017 года доля «Яндекса» на российском рынке поиска составила 51%, а Google — 44%, в мобильном поиске доля Google достигла 63,9%, когда доля «Яндекса» — всего 35%.

Согласно результатам исследования J’son & Partners Consulting, по итогам 2016 года Viber назвали самым популярным мессенджером в России. По данным Mediascope за март 2017 года, мессенджер находится на втором месте с аудиторией 8,7 млн россиян в месяц.