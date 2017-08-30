Главный редактор «Дождя» Роман Баданин опубликовал отчет о доходах канала от подписки, о просмотрах сайта и других показателях в период с марта 2016 года по июль 2017 года.

Месячный доход канала от подписки в среднем составил 12−15 млн рублей. В июле 2017 года, последнем месяце в отчете, доход от подписки достиг 15 млн. В ноябре, декабре и январе выручка от подписки колебалась от 22 млн рублей до 24 млн рублей. Баданин отметил, что пики декабря и января, когда месячная выручка составила 24 млн рублей, связаны с годовой переподпиской, маркетинговыми акциями и актуальной в то время темой дебатов Алексея Навального и Артемия Лебедева.

Резкое падение доходов от подписки до 12 млн рублей в феврале, по словам главного редактора, объясняется оттоком подписчиков, которые интересовались, в основном, дебатами и которых не удалось удержать. Баданин отметил, что февраль и май - «короткие месяцы с тусклой информационной повесткой».

Также доход «Дождю» приносит дистрибуция сигнала и реклама. Обе статьи в сумме дают несколько десятков процентов общей выручки.

По словам главреда, результативность подписки зависит от контента примерно на 50%, «остальное - технологии и маркетинг». Баданин также отметил, что у подписки нет просчитанных универсальных моделей, в особенности — в России.