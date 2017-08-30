Яндекс.Такси и компания «Вимм-Билль-Данн» инвестируют более 80 млн рублей в развитие услуги «детское такси» — возможности заказа автомобиля, оборудованного детским креслом, рассказал РБК представитель Яндекс.Такси и подтвердили в PepsiCo, владеющей компанией «Вимм-Билль-Данн».

50 млн рублей вложит «Вимм-Билль-Данн», 30 млн рублей Яндекс.Такси. Деньги пойдут на закупку 8,3 тысяч детских кресел, обучение водителей и маркетинг. Сейчас у «Яндекса» около 3 тысяч такси в Москве оборудованы детскими креслами. До конца 2018 года компания обещает запустить услугу «детское такси» во всех городах-миллионниках, а также других странах, где доступен сервис.

«Вимм-Билль-Данн» в рамках партнерства получит право размещать в автомобилях, оборудованных детскими креслами, рекламу принадлежащего компании бренда детского питания «Агуша».