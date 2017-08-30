Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко анонсировал создание Российской ассоциации блокчейна и криптовалют.

Ассоциация в том числе займется продвижением и внедрением технологий ее участников в федеральных госструктурах, будет вырабатывать повестку для диалога с регуляторами — по легитимизации криптовалюты и внедрению блокчейн-технологий в государственных и коммерческих структурах, а также обсуждение законодательных инициатив в области регулирования, говорится в пресс-релизе ИРИ.

В рамках ассоциации будут работать три комитета — по блокчейну, ICO, майнингу. В состав ассоциации в том числе войдут директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин и основатель «Акадо» Юрий Припачкин.

Участникам ассоциации, помимо прочего, будут предоставляться различные преференции, в том числе со стороны производителей оборудования для создания криптовалют, возможность презентовать свои технологии перед потенциальными потребителями и участие в крупных государственных мероприятиях, — уточняют в ИРИ.

Одновременно Клименко заявил, что создается фонд, который займется развитием телемедицины. Известно, что возглавить его предложено АКИТ Алексею Федорову, а таже что фонд планирует в ближайшее время провести ICO. Других подробностей Клименко не сообщил.