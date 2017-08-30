Руководитель сервиса Яндекс.ОФД Леонид Шныр рассказал «Ведомостям», что компания запустила пилотный проект для производителей и продавцов товаров повседневного спроса. В рамках проекта Яндекс.ОФД будет собирать данные с касс магазинов, которые стали доступны с 1 июля в результате изменения законодательства (все данные о покупках отправляются в ФНС онлайн). Так, один из них — Яндекс.ОФД на основе опыта «Яндекса» может анализировать обобщенные обезличенные данные для создания новых аналитических инструментов, пояснил Шныр.

Пилотный проект продлится 12 месяцев. Среди участников производители PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever и ритейлеры «Мой магазин», «Макси» и «Улыбка радуги». Компания ведёт переговоры и с другими.

Аналитика поможет работать с товарными остатками, точно оценивать результаты экспериментов и акций, подбирать ассортимент и т. д. Фискальные данные могут комбинировать с данными «Погоды», «Карт», «Пробок», «Поиска», что поможет обнаружить, например, взаимосвязь дорожной ситуации или погоды и продаж.

«Яндекс» начал разработку Яндекс.ОФД как минимум год назад, чтобы успеть к реформам законодательства в сфере торговли. В апреле 2017 компания получила разрешение ФНС на обработку данных. Всего на рынке подобные услуги представляет меньше десятка крупных компаний, в том числе подконтрольные Алишеру Усманову.