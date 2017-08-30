Сеть детских товаров «Дочки-сыночки» купила интернет-магазин Esky.ru, который также специализируется на детских товарах, пишут «Ведомости». По словам эксперта, стоимость сделки могла составить 850 млн рублей. Часть команды Esky.ru перешла в интернет-магазин игрушек «Бегемот». Источник издания сообщил, что переговоры между компаниями шли еще с середины 2016 года. Основателю Esky.ru Александру Пискунову пришлось продать проект не совсем выгодно, так как к моменту передачи активов компания не смогла удержать показатели сайта на уровне, прописанном в договоре.