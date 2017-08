Привет, «Роем!». Меня зовут Антон Голубев, я сооснователь проекта Parasite — облачного сервиса для работы с Инстаграм. В этом материале я расскажу, как наш сервис каждый день помогает бизнесу и брендам работать и зарабатывать в одной из самых популярных соцсетей современности.

Начну с нескольких слов о самом проекте. Parasite — это мощный инструмент для работы с Инстаграм. Вот некоторые функции сервиса (он умеет много чего еще, но я расскажу об основных):

Отложенный постинг фото , видео и gif ( можно загрузить посты один раз прямо с ПК , распланировать их выход на месяц вперед и больше не думать об этом: сервис автоматически все опубликует в аккаунт Инстаграм в нужное время);

видео и gif можно загрузить посты один раз прямо с ПК распланировать их выход на месяц вперед и больше не думать об этом: сервис автоматически все опубликует в аккаунт Инстаграм в нужное время); Аналитика по подключенным аккаунтам ( динамика лайков , комментариев и подписчиков , лучше посты);

динамика лайков комментариев и подписчиков лучше посты); Работа с «Директом» ( можно принимать файлы и сообщения , отвечать на них и писать новые прямо на сайте , без необходимости открывать « Директ» на мобильном устройстве);

можно принимать файлы и сообщения отвечать на них и писать новые прямо на сайте без необходимости открывать Директ» на мобильном устройстве); Просмотр ленты , галереи , чужих постов и профилей.

Parasite — главная страница

С точки зрения бизнеса мы пока маленькие: в команде шесть человек, разработка сервиса заняла год (проектирование, дизайн, техническая база, бэкэнд и фронтэнд), после чего мы открыли бета-тестирование, а полгода назад был коммерческий запуск. Мы растем на 20−30% каждый месяц, и сейчас у нас около тысячи платящих клиентов ежемесячно. Средний чек — $10. Несложно посчитать, что мы зарабатываем около десяти тысяч долларов, которые полностью реинвестируем: разработка, сервера, прокси, зарплаты, реклама и внешние размещения.

Это скромный показатель, но мы только запустились: впереди радикальное расширение функционала и выход на новые рынки.

Среди клиентов уже сейчас есть крупные компании, бренды и магазины, блогеры и знаменитости. Мы попросили одного из самых старых пользователей проекта рассказать о том, как Parasite помогает организовать работу с Инстаграм.

Встречайте. Данила Богач — предприниматель из Санкт-Петербурга, владелец сети магазинов техники «Айхит», популярного хостела в центре культурной столицы «Hi! Piter» и нескольких онлайн-проектов. Он принимал участие еще в бета-тестировании сервиса, и с момента запуска стал нашим платным, постоянным и любимым клиентом. Наверное, будет честно раскрыть мотивацию участников: за описание опыта использования сервиса мы дарим Даниле и его команде год бесплатного использования на тарифе «Premium», поэтому за беспристрастность отзыва не ручаюсь.

Ну все, поехали, передаю ему микрофон.

Данила Богач, предприниматель из Санкт-Петербурга и пользователь Parasite

Меня зовут Данила, и моя жизнь нелегка уже потому, что я делаю бизнес в России.

Я давно понял, что в Интернете продаж как минимум не меньше, чем в оффлайне, а потенциал даже больше: нанял несколько СММщиков и начал развивать Инстаграмы своих магазинов. Был очень удивлен, когда через полгода увидел, что выручка из Инстаграма сопоставима с более традиционными каналами продаж, и понял, что с соцсетями нужно плотно работать.

Сейчас наши оффлайн-магазины техники Apple есть в четырех городах: Санкт-Петербург, Ульяновск, Пенза и Саранск, а в онлайне мы торгуем по всей стране. Последний мы открыли в 2016 году, одновременно с запуском хостела в Петербурге.

Интерьер хостела Hi! Piter, Санкт-Петербург

В этот момент рабочий процесс нашего СММщика в Инстаграме выглядел примерно так: у нас было 7 аккаунтов, каждый из которых посвящен отдельному бизнесу, и в каждый необходимо публиковать от двух до четырех постов в день. СММщик вручную «перелогинивался» между аккаунтами (только это действие занимает больше часа в день, который я тоже оплачиваю!), публиковал нужные посты и отвечал на комментарии. А в следующий момент, представьте, приходит пуш-уведомление, что в другой аккаунт написали в «Директ» — нужно срочно выходить из одного, заходить в другой, открывать «Директ», отвечать на сообщение, а потом возвращаться обратно… И все это на мобильном телефоне с маленькой неудобной клавиатурой.

Мой специалист тратил 5−6 часов в день только на ведение Инстаграмов, и было понятно, что работа велась неэффективно. Организация процесса была на уровне где-то между «ужасно» и «отвратительно».

Типичный день моего СММщика

Тогда я начал искать инструмент для работы с аккаунтами, который удовлетворял бы запросы бизнеса, и нашел Parasite.

Проблема с постингом решилась радикально. Теперь СММщик планировал посты во все аккаунты на неделю вперед за несколько часов, причем переключение между аккаунтами занимает одну секунду, а подключить к сервису можно до 30 страниц одновременно. Мы выделяем 4−5 часов, чтобы продумать контент-план на неделю, «набросать» посты, «накреативить» нужные картинки, а затем меньше часа уходит на то, чтобы загрузить их в сервис, проставить описания, геометки и запланировать дату и время выхода.

И все — остальное сервис сделает за нас в течение недели, не нужно даже брать телефон в руки. Если выделить побольше времени, контент-план можно составить и на месяц вперед, и вообще на любое время. Эффект «экономии на масштабе»: один раз посидел подольше, сделал посты, запланировал, а потом концентрируешься на более важных вещах, не отвлекаясь на оперативное ведение аккаунтов.

Запланированные посты, которые ожидают выхода в аккаунт, выглядят так:

Этот функционал сам по себе был удобен, но потом ребята добавили в сервис массовую загрузку и расписание публикаций, и работа стала еще в два раза эффективнее.

Теперь можно один раз настроить общее расписание: например, мне нужно, чтобы один пост выходил в 9:00 утра, два поста — с 15:00 до 16:00 и еще один — в 21:00 вечера. Я выбираю такой график, чтобы покрыть все категории пользователей: кто-то проверяет Инстаграм с утра, кто-то в обед, другие — вечером. Мне важно, чтобы посты охватили всю аудиторию, а не малую ее часть. Я захожу в настройки, раздел «Расписание», и задаю эти параметры в таблице. Теперь сервис будет сам распределять все новые посты по этому расписанию. Даже проставлять дату и время для каждого не требуется.

Всё стало так просто, что в этот момент я задумался: а нужен ли мне все еще СММщик за 30 тысяч в месяц? :-)

Настройка расписания публикаций

Отложенный постинг — это, конечно, главное, почему мы используем Parasite для наших проектов, но есть и другие функции, которые поставили под сомнение проф-необходимость СММщика.

Например, в сервисе есть возможность работать с «Директом» — больше не требуется отвечать каждому клиенту на маленькой клавиатуре смартфона: теперь отвечать на вопросы, обслуживать клиентов и продавать можно прямо с компьютера.

На одной панели видны все переписки в «Директе», а если я хочу перейти в «Директ» другого аккаунта Инстаграм, мне достаточно выбрать его в списке — на это уйдет одна или две секунды. Никакого повторного ввода пароля или других манипуляций: можно легко вести параллельную переписку хоть на десяти аккаунтах Инстаграм. Да, в Инстаграме тоже предусмотрено быстрое переключение между аккаунтами, но оно работает, если у вас до пяти страниц. А что делать, если аккаунтов больше, как у нас, например? Каждый раз вводить логин и пароль?

Мы много общаемся с клиентами в «Директе» с помощью Parasite, и этот инструмент действительно помогает нам продавать. К разработчикам одно пожелание: добавьте наконец сортировку диалогов по папкам или ярлыкам и сделайте шаблоны ответов! И тогда аналогов вам не будет.

Продажи в «Директе» с помощью Parasite

Удобно, что в сервисе я могу быстро перейти в свою ленту, посмотреть новые комментарии под постами и тут же, не покидая сайт, ответить на них. Часто покупки совершаются именно в комментариях, и очень важно среагировать на них, чтобы «закрыть» заявку. В этом сервис очень помогает.

Можно не только посмотреть свои публикации, но и чужие профили и посты, поставить им лайки, написать комментарии, в общем, всячески взаимодействовать со своей аудиторией прямо с компьютера.

Продажи в комментариях с помощью Parasite

Кстати, отсюда, из секции комментариев, я могу отправить сообщение в «Директ» вместе с постом. Вот частый кейс использования: мы начали диалог с клиентом в комментариях и постепенно хотим переместиться в «Директ», чтобы обсудить детали сделки наедине. Просто нажимаем значок «самолетика», вводим имя пользователя и текст сообщения — и пост, под которым мы вели диалог, вместе с сообщением отправится в личные сообщения клиента. Это очень удобно: клиенту не придется вспоминать, где и о чем шла речь — он сразу увидит «причинный» пост в новом диалоге. С помощью этой функции мы тоже активно продаем.

Мы используем Parasite последние шесть месяцев — so far, so good, планируем пользоваться и дальше. Вместо трех СММщиков я оставил в штате только одного, который теперь успевает вести все соцсети моих проектов, ведь именно Инстаграм раньше отнимал львиную часть времени (кто ведет там бизнес, тот поймет, о чем я говорю).

Жалко, что с приходом Parasite страна потеряла как минимум два рабочих места; с другой стороны, для меня это экономия около 50−60 тысяч в месяц по рыночным ценам, пару процентов от которых я с радостью отдаю сервису.