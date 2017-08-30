Создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин предостерег инвесторов от слишком радужных ожиданий в отношении набирающего силу бума ICO.

В какой-то момент рынок поймет, что многие токены не имеют никакой ценности. Большое количество ICO сегодня не имеют никакого обеспечения и будут провальными. Сейчас слишком много проектов, где нет никакой пользы от токена, а люди просто хотят заработать много денег. Концепция ICO слишком централизована. Проблема в том, что люди оценивают идею, а не команду. Инвесторы вкладывают деньги в идею, но нет гарантии, что с ней справится команда. Я думаю, нужно следить за этим, и только в случае успеха продолжать финансирование, — сказал Бутерин сегодня на конференции ВЭБ.

Бутерин также сказал, что классический майнинг теряет свое значение, в частности это доказывается не очень удачным экспериментом по разделению биткойна, который инициировали китайские майнеры. «Если ты хочешь более активно влиять на развитие рынка блокчейна, надо вкладывать в R&D, а не в майнинг», сказал он.