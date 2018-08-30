С сентября 2018 года эстонский сервис аренды автомобилей Myrentacar уйдет с рынка в российских городах из-за развития каршеринга, сообщили его представители. Компания продолжит оказывать услуги в Крыму, а также в Черногории, Чехии, Болгарии, Грузии, Греции и на Кипре. В России сервис работал с 2015 года.
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Востребованность данного сервиса описывает то, что я, регулярно бывая в тех местах, где они работают, услышал про них в первый раз
У людей по части биздева большие проблемы.