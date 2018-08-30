Шизофазическое видео о том, что Эльвира Набиуллина вместе с семьёй и мужем покинули Россию, предварительно украв золотовалютные резервы страны и вывезя их в США, смогло набрать 1,7 млн просмотров, и войти в тренды Youtube на почётном десятом месте.

Информацию о «краже века» широко разошлась в соцсетях: по данным «Крибрума» (для доступа к поисковику требуется регистрация) количество записей исчисляется сотнями, наиболее популярные набирают сотни репостов.

Автором видео является Андрей Тюняев, идеолог «организмики», главред газеты «Президент», сообщавшей, в том числе и о сбежавшем Дмитрии Медведеве.