Шизофазическое видео о том, что Эльвира Набиуллина вместе с семьёй и мужем покинули Россию, предварительно украв золотовалютные резервы страны и вывезя их в США, смогло набрать 1,7 млн просмотров, и войти в тренды Youtube на почётном десятом месте.
Информацию о «краже века» широко разошлась в соцсетях: по данным «Крибрума» (для доступа к поисковику требуется регистрация) количество записей исчисляется сотнями, наиболее популярные набирают сотни репостов.
Автором видео является Андрей Тюняев, идеолог «организмики», главред газеты «Президент», сообщавшей, в том числе и о сбежавшем Дмитрии Медведеве.
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Яндекс.Zen мало налил, только 70 тысяч просмотров — zen.yandex.ru/media/id/5b64983ab3263300a9c7603e/v-cb-aresty-i-obyski-shli-vsiu-noch-video-5b8537f304056e00aa462f44