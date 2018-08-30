Обновлено 20:15
«Газпром-медиа» подаст иск к «Яндексу», сообщил холдинг «Интерфаксу». Представитель компании заявил: Исковое заявление о защите прав на контент будет подано в сроки, предусмотренные законом. В случае, если мы его не подадим, предварительные обеспечительные меры будут отменены, и пиратский контент может опять появиться на Яндекс.Видео. Пока рано говорить о том, что удалено все пиратское видео — по некоторым типам запроса оно все еще доступно. Исполнение решение суда проверит Роскомнадзор.
Пресс-служба «Яндекса», накануне возможной блокировки сервиса «Яндекса» за пиратское видео и ссылки на копии материалов, принадлежащих «Газпром-медиа», объявила, что поисковику удалось выполнить неисполнимые требования Мосгорсуда и Роскомнадзора. Пиратские видео, с материалами «Газпрома» удалены из интерактивного блока в результатах поиска «Яндекса» (видео проигрывалось непосредственно в домене yandex.ru, без перехода на сайты пиратов), наравне со ссылками на пиратские онлайн-кинотеатры, где, как и на Яндекс.Видео, можно было смотреть видео-контрафакт. Сегодня «Яндекс» избавился исключительно от пиратских копий материалов «Газпром-медиа». В частности, пиратские копии фильмов попавших в эксперимент «Роем!» 30 мая 2018 года, как и весной доступны для просмотра непосредственно в домене yandex.ru, либо после перехода по ссылкам на многочисленные пиратские кинотеатры. В поисковике объяснили, что «Яндекс» не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, «Яндекс» не может отделить спорный контент от легального.
Заявление «Яндекса»:
Сегодня, 30 августа 2018 года, истекает срок исполнения уведомлений, которые Роскомнадзор направил Яндексу на основании определений Мосгорсуда. В определениях от нас требуют удалить с сайта yandex.ru «незаконно размещённую информацию» — сериалы, права на которые принадлежат телеканалам группы «Газпром-медиа».
Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде.
В случае отсутствия мер с нашей стороны есть риск, что Роскомнадзор применит к Яндекс.Видео блокировку. Блокировка Яндекс.Видео привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени — в случае Яндекс.Видео это yandex.ru.
Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи Яндекса, мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями.
На самом деле предъявленные нам требования неисполнимы. Яндекс не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, Яндекс не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, Яндекс не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем. В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на Яндексе, а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика.
Более того, предъявленные требования не решают проблему пиратства. Нелегальный контент по-прежнему можно легко найти с помощью других поисковиков, в социальных сетях и на медиахостингах. Пиратские сайты, на которых размещён нелегальный контент, остаются доступными.
Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться.
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Лёгким движением превращается в байду.
Там тоже выдача забита пираткой?
>Лёгким движением превращается в байду.
Для этого нужно гугл забанить, я за!
Но боюсь, у наших властей твердости яиц недостаточно. Путинских на всех не хватит.
PS Илья, ты помнишь что я тебе про яндекс говорил? Напомню, это может и сукин сын, но это наш сукин сын!
Вы так говорите «пираткой», как будто это что-то плохое.
Когда говорите такую ерунду, задумывайтесь хоть чуть-чуть. Забанить Гугл — это все равно что забанить доллар в нашей стране. Рухнет половина, если не больше, интернет-бизнеса. Про аппараты на Android как-то вообще речи не идет. Гораздо меньше последствий будет, если забанить Яндекс.
«Яндекс», как бы помягче сказать… «Яндекс» кое-что не договаривает и снова уклоняется от агрессивной борьбы. У «Яндекса» ещё с 2015—2017 годов есть минимум 2 антипиратские методики. Просто поисковик не хочет банить пиратов.
1) Возможность номер 1. Работа по белому списку. «Яндекс», как бы помягче сказать… «Яндекс» совершенно напрасно не наехал на Роскомнадзор. Это ведомство за год так и не смогло (?) сделать так называемый реестр аудиовизуальных сервисов, хотя ему вменили запуск реестра. В реестр, по закону, включаются «белые онлайн-кинотеатры», белых кинотеатров в России — мало, они зарегистрированы в РКН (должны быть). Остальные кинотеатры — чёрные. Закон об онлайн-кинотеатрах вступил в действие ещё 1 июля 2017 года. «Яндекс» не может банить пиратские кинотеатры, потому что Роскомнадзор не показал, а какие кинотеатры в стране «белые»? (соответственно остальные — «чёрные»). Самое время наехать на РКН.
2) Работа с чёрной массой. Пиратские кинотеатры похожи друг на друга — это факт. Совершенно никто не удивится, если нейросети Yandex Data Factory будут отлавливать их автоматически и выкидывать из индекса. Ещё в 2015—2016 годах, на технологиях тех лет, YDF, по заказу Центробанка, просмотрела 7 млн сайтов и страниц в социальных сетях, связанных с темой потребительских займов и микрофинансирования. В итоге было обнаружено более 2500 подозрительных организаций с признаками «черных кредиторов». По 1400 из них начали работать правоохранительные органы. На технологиях 2018 года, очевидно, можно банить пиратские кинотеатры. Хотя, при нормальном реестре аудиовизуальных сервисов, проще просто не брать пиратов в индекс. Нет в реестре — на выход из SERP и Яндекс.Видео.
>Вы так говорите «пираткой», как будто это что-то плохое.
Что хорошего в добровольном самовыпиливание из существенной части экономики? Самой современно при чем!
>Забанить Гугл — это все равно что забанить доллар в нашей стране. Рухнет половина, если не больше, интернет-бизнеса.
Гугл душит нашу IT экономику, сокращает ее в два минимум.
Текущая зависимость российского IT от него сильно преувеличена, ее реально ликвидировать за полгода максимум.
Бан гугла сделал бы ситуацию в РФ схожей с сша и Китаем, где один поисковик занимает 90% рынка.
Яндекс от монопольного положения, начал бы заплывать жиром, ему было бы проще (и правильнее с экономической точки зрения) для собственного развития покупать готовые стартапы, а не изобретать велосипед самостоятельно.
В РФ развилась бы IT экосистема аналогичная американской или китайской.
Сейчас, жестко конкурируя с гуглом, при этом не имея за спиной американского печатного станка, Яндекс кажется очень подтянутым, сухожильным. Это мешает строительству российской IT экосистемы, так как у Яндекса нет свободных денег, он вынужден влезать во все ниши где есть хоть копейка, выжигая там все, снижая общую эффективность российской IT отрасли.
Весь этот копирайт на 80% это «собрать все деньги и отправить в Англию».
>Весь этот копирайт на 80% это «собрать все деньги и отправить в Англию».
20% лучше чем ничего, с импортными товарами мы еще больше денег отправляем за границу.
Зато когда импортный цифровой товар перестанет быть бесплатным, появится смысл разрабатывать отечественный, кому сейчас нужная российская программа, даже за копейки, когда импортная бесплатна.
Мы так в 90-х просрали индустрию ПО. У нас нет своих майкрософтов и ораклов, потому что американское ПО было бесплатно.
Тот же лексикон:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лексикон_(программа)
Вполне мог побадаться с MS Office, если бы не отсутствие у нас в 90-х рынка ПО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лексикон_(программа)
И операционка своя была, которая могла бы вырасти во что-то большое, если бы не пиратский dos и windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/PTS-DOS
Не понимаю, почему отправлять деньги ЗОГу «лучше, чем ничего».
Мне кажется, это хуже, чем оставить деньги себе или вложить в материальные ценности.
Я противник принуждения, но не понимаю, почему правоохранительные органы прожигают свои зарплаты на то, чтобы ловить пиратов, пиратящих зарубежную «интеллектуальную собственность». Мне с этого чего, ау?!
>Мне кажется, это хуже, чем оставить деньги себе или вложить в материальные ценности.
Удочка (создавать ценности) ВСЕГДА лучше рыбы (и метериальных ценностей в том числе), также как наличие российских IT компании лучше экономии на пиратке.
Рабочие места первичнее потребления должны быть, если потребление становится первичнее (как пока у нас), то это же потребление начинает сокращаться, в следствии сокращения бизнеса и последующего наступления нищеты.
>чтобы ловить пиратов, пиратящих зарубежную «интеллектуальную собственность».
Если их не ловить, то они не дадут продавать российскую интеллектуальную собственность даже за копейку, а значит у нас не будет своей IT индустрии. В 21 веке это значит остаться на всегда в списке стран третьего мира.
Без цифровой экономики у страны сократится возможность покупать и материальные ценности в том числе.
>Мне с этого чего, ау?!
Увеличение зарплаты, в следствии увеличения спроса на рабочую силу.
Ну вы идиотизм какой-то пишете, как всегда, Денис.
Предлагаете пользы на 5 копеек, а затрат на рубль.
>Предлагаете пользы на 5 копеек, а затрат на рубль.
Илья, твоя проблема в том, что ты сильно ограничен, ты не можешь глаза поднять выше своего живота, поэтому тебе и кажется, что пользы на 5 копеек.
Так устроен ВЕСЬ экономически развитый мир, в нем нельзя воровать чужое, даже цифровое, даже виртуальное.
Ты или платишь за чужой труд, или не потребляешь его — ищешь другой продукт подешевле или вообще с бесплатной лицензией.
Многие предлагают свой продукт бесплатно, чтоб раскрутиться, поэтому на западе много молодых музыкантов, они могут себя продвигать бесплатной (для масс или для продюсера) лицензией, у нас нет. Зачем бесплатный продукт от молодого, когда он бесплатен и от гранда?
Без уважения к чужому труду не получится построить сильную экономику.
Таких экономически безграмотных как ты, нужно еще в школе образовывать, чтоб не получалось как у нас — любое экономически необходимое решение, оно же политически не популярное.
Поэтому у нас необходимые экономические решения всегда половинчаты, запоздалы и редки.
Экономика — история про экономическую образованность масс в первую очередь, во вторую, про эффективную власть.
По опыту экономически успешных стран, первой части обычно достаточно (качество масс), вторая часть (эффективная власть) желательна, но совсем не обязательна.
Весь экономически развитый мир обкладывает РФ ху^Wсанкциями. Отчего и почему мы должны по-прежнему бегать за нарушителями их копирайта? Когда-то это звучало неплохо, в начале нулевых. Встроимся в рыночек и заживём. Сейчас уже видно, что не живём. Не пустили никуда встроиться.
В России тоже много молодых музыкантов, которые выкладывают свою музыку в сеть просто так (безо всяких лицензий). Что дальше?
Я не понимаю уважения к чужому труду людей, которые находятся в открыто враждебных нам странах. Как вот ваши родители, Денис. Пусть их местные копы обороняют у себя, а за мои деньги не нужно.
>Отчего и почему мы должны по-прежнему бегать за нарушителями их копирайта?
Илюша, ты чего такой деревянный?
Если не бегать за нарушителями их копирайта, то и свой не продашь, значит и индустрии такой у нас не будет!
Чего тебе тут не понятно?
Мне понятно, что Денис обычный советский cuckold.
Как обличать империализьм и его приспешников (простых русских людей), так он первый.
А как платить денежки инпериалистам, так он… тоже первый. Гляди, несёт.
Отличный план — сегодня заплатите американцам рубль, а послезавтра, может быть, пять копеек заработаете. Пять копеек целых! Как можно с таким не согласиться?
>Денис обычный советский
>Отличный план — сегодня заплатите американцам рубль
Если бы я был совесткий, я бы тебя высек, только за мысль потреблять американский контент!
Кстати, это вариант, чтоб не платить американцам рубль и одновременно не заражаться их пропагандой.
Ты бы с удовольствием меня, может, и убил бы.
Русские для вашей тусовки всегда были расходным материалом.
А вот не платить американцам и англичанам рубли и не бегать в поисках тех, кто не заплатил, ты никак не можешь.
Холуй потому что.