«Газпром-медиа» подаст иск к «Яндексу», сообщил холдинг «Интерфаксу». Представитель компании заявил: Исковое заявление о защите прав на контент будет подано в сроки, предусмотренные законом. В случае, если мы его не подадим, предварительные обеспечительные меры будут отменены, и пиратский контент может опять появиться на Яндекс.Видео. Пока рано говорить о том, что удалено все пиратское видео — по некоторым типам запроса оно все еще доступно. Исполнение решение суда проверит Роскомнадзор.

Пресс-служба «Яндекса», накануне возможной блокировки сервиса «Яндекса» за пиратское видео и ссылки на копии материалов, принадлежащих «Газпром-медиа», объявила, что поисковику удалось выполнить неисполнимые требования Мосгорсуда и Роскомнадзора. Пиратские видео, с материалами «Газпрома» удалены из интерактивного блока в результатах поиска «Яндекса» (видео проигрывалось непосредственно в домене yandex.ru, без перехода на сайты пиратов), наравне со ссылками на пиратские онлайн-кинотеатры, где, как и на Яндекс.Видео, можно было смотреть видео-контрафакт. Сегодня «Яндекс» избавился исключительно от пиратских копий материалов «Газпром-медиа». В частности, пиратские копии фильмов попавших в эксперимент «Роем!» 30 мая 2018 года, как и весной доступны для просмотра непосредственно в домене yandex.ru, либо после перехода по ссылкам на многочисленные пиратские кинотеатры. В поисковике объяснили, что «Яндекс» не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, «Яндекс» не может отделить спорный контент от легального.

Сегодня, 30 августа 2018 года, истекает срок исполнения уведомлений, которые Роскомнадзор направил Яндексу на основании определений Мосгорсуда. В определениях от нас требуют удалить с сайта yandex.ru «незаконно размещённую информацию» — сериалы, права на которые принадлежат телеканалам группы «Газпром-медиа».

Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде.

В случае отсутствия мер с нашей стороны есть риск, что Роскомнадзор применит к Яндекс.Видео блокировку. Блокировка Яндекс.Видео привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени — в случае Яндекс.Видео это yandex.ru.

Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи Яндекса, мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями.

На самом деле предъявленные нам требования неисполнимы. Яндекс не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, Яндекс не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, Яндекс не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем. В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на Яндексе, а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика.

Более того, предъявленные требования не решают проблему пиратства. Нелегальный контент по-прежнему можно легко найти с помощью других поисковиков, в социальных сетях и на медиахостингах. Пиратские сайты, на которых размещён нелегальный контент, остаются доступными.

Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться.