Экс-гендир Wikimart Андрей Кленин арестован за растрату 124 млн рублей


Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего генерального директора Wikimart Андрея Кленина, следствие сочло его пособником Игоря Волчихина, бывшего руководителя разорившегося "Айманибанка", ранее обвинённого в хищении под видом выдачи фиктивного кредита, сообщил "Коммерсант". Летом 2016 Кленин поручил подчинённым оформить кредит на 130 миллионов рублей в "Айманибанке". Следствие считает, что Волчихин достоверно знал, что маркетплейс не сможет вернуть долг, однако перечислил средства на счета Wikimart, а затем этими деньгами распорядился сам Волчихин и его партнёр Анатолий Гончаров, на тот момент совладелец и "Айманибанка" и Wikimart.

За 2009-2012 годы американский хедж-фонд Tiger Global Management вложил в Wikimart $30 млн., однако после введения антироссийских санкций ЕС и США отказался докапитализировать проект, который испытывал серьёзные проблемы с оборотными средствами и терпел убытки (1,1 млрд руб. в 2015, 750,6 млн руб. в 2016). В 2015 году Андрей Кленин сменил в руководстве Wikimart предыдущего руководителя Максима Фалдина. Через год Фалдин заявил, что «Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию». 5 октября 2016 года ЦБ отозвал лицензию у "Айманибанка", а через несколько дней был задержан председатель правления банка Игорь Волчихин. 16 августа 2018 года ИФНС России №1 по Москве попросила Арбитражный суд Москвы признать ООО «Викимарт» банкротом.

Несколько месяцев назад Волчихин вышел из СИЗО и был помещён под домашний арест, за прошедшее время он был единственным фигурантом расследования.

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Добавить 3 комментария

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    dubik01

    При Фалдине у Викимарта были бизнес-процессы и развитие, но не было окупаемости.
    А при «профессиональных антикризисных менеджерах» не стало и того, что было при Фалдине.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

    В российском екомерсе только у обывателя складывается впечатление, что причина гибели очередного проекта уникальна.
    По факту, весь российский екомерс приговорен правительством РФ — не взиманием налогов с иностранцев.
    Причины этого могут быть различны, от желания избежать визга при стрижке свиньи (визгу правда много, денег не факт) до тайных, пакетных договоренностях с китайцами — нашими новыми «друзьями» по неволе.

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    sergey@yakunins.com > Денис Демидов контекст

    Очередное «это Вова виноват». Ага, правительство не даёт Яндекс.маркету публиковать нормальные отзывы о товаре. Сравните с отзывами на Али. Посмотрите на Вайлберриз, компания растёт год от года, отлично работают ребята. И чувствуют себя отлично, даже вон кучу офисов по стране пооткрывали… А про другие екомерс-площадки я вообще молчу, там треш и угар.

    Мне кажется у нас в стране людей нормально работающих и понимающих екомерс крайне мало. Поэтому и не взлетают…

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