Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего генерального директора Wikimart Андрея Кленина, следствие сочло его пособником Игоря Волчихина, бывшего руководителя разорившегося "Айманибанка", ранее обвинённого в хищении под видом выдачи фиктивного кредита, сообщил "Коммерсант". Летом 2016 Кленин поручил подчинённым оформить кредит на 130 миллионов рублей в "Айманибанке". Следствие считает, что Волчихин достоверно знал, что маркетплейс не сможет вернуть долг, однако перечислил средства на счета Wikimart, а затем этими деньгами распорядился сам Волчихин и его партнёр Анатолий Гончаров, на тот момент совладелец и "Айманибанка" и Wikimart.

За 2009-2012 годы американский хедж-фонд Tiger Global Management вложил в Wikimart $30 млн., однако после введения антироссийских санкций ЕС и США отказался докапитализировать проект, который испытывал серьёзные проблемы с оборотными средствами и терпел убытки (1,1 млрд руб. в 2015, 750,6 млн руб. в 2016). В 2015 году Андрей Кленин сменил в руководстве Wikimart предыдущего руководителя Максима Фалдина. Через год Фалдин заявил, что «Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию». 5 октября 2016 года ЦБ отозвал лицензию у "Айманибанка", а через несколько дней был задержан председатель правления банка Игорь Волчихин. 16 августа 2018 года ИФНС России №1 по Москве попросила Арбитражный суд Москвы признать ООО «Викимарт» банкротом.

Несколько месяцев назад Волчихин вышел из СИЗО и был помещён под домашний арест, за прошедшее время он был единственным фигурантом расследования.