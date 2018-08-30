Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего генерального директора Wikimart Андрея Кленина, следствие сочло его пособником Игоря Волчихина, бывшего руководителя разорившегося "Айманибанка", ранее обвинённого в хищении под видом выдачи фиктивного кредита, сообщил "Коммерсант". Летом 2016 Кленин поручил подчинённым оформить кредит на 130 миллионов рублей в "Айманибанке". Следствие считает, что Волчихин достоверно знал, что маркетплейс не сможет вернуть долг, однако перечислил средства на счета Wikimart, а затем этими деньгами распорядился сам Волчихин и его партнёр Анатолий Гончаров, на тот момент совладелец и "Айманибанка" и Wikimart.
За 2009-2012 годы американский хедж-фонд Tiger Global Management вложил в Wikimart $30 млн., однако после введения антироссийских санкций ЕС и США отказался докапитализировать проект, который испытывал серьёзные проблемы с оборотными средствами и терпел убытки (1,1 млрд руб. в 2015, 750,6 млн руб. в 2016). В 2015 году Андрей Кленин сменил в руководстве Wikimart предыдущего руководителя Максима Фалдина. Через год Фалдин заявил, что «Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию». 5 октября 2016 года ЦБ отозвал лицензию у "Айманибанка", а через несколько дней был задержан председатель правления банка Игорь Волчихин. 16 августа 2018 года ИФНС России №1 по Москве попросила Арбитражный суд Москвы признать ООО «Викимарт» банкротом.
Несколько месяцев назад Волчихин вышел из СИЗО и был помещён под домашний арест, за прошедшее время он был единственным фигурантом расследования.
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При Фалдине у Викимарта были бизнес-процессы и развитие, но не было окупаемости.
А при «профессиональных антикризисных менеджерах» не стало и того, что было при Фалдине.
В российском екомерсе только у обывателя складывается впечатление, что причина гибели очередного проекта уникальна.
По факту, весь российский екомерс приговорен правительством РФ — не взиманием налогов с иностранцев.
Причины этого могут быть различны, от желания избежать визга при стрижке свиньи (визгу правда много, денег не факт) до тайных, пакетных договоренностях с китайцами — нашими новыми «друзьями» по неволе.
Очередное «это Вова виноват». Ага, правительство не даёт Яндекс.маркету публиковать нормальные отзывы о товаре. Сравните с отзывами на Али. Посмотрите на Вайлберриз, компания растёт год от года, отлично работают ребята. И чувствуют себя отлично, даже вон кучу офисов по стране пооткрывали… А про другие екомерс-площадки я вообще молчу, там треш и угар.
Мне кажется у нас в стране людей нормально работающих и понимающих екомерс крайне мало. Поэтому и не взлетают…