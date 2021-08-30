Кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Потапенко рассказал прессе, что в качестве иностранных активов ЦИК указал у него акции Яндекса и Сбера. Центризбирком направил в Верховный суд иски о снятии с выборов кандидатов, владеющих иностранными активами.

ЦИК Якутии попросил у Центризбиркома РФ методической поддержки в части причисления акций «Яндекса» к иностранным финансовым инструментам: с одной стороны, он считается российской транснациональной компанией, с другой, ее эмитент находится в Нидерландах, а акции имеют коды в соответствии с международными стандартами. Весной тема «Яндекса» всплывала на праймериз «Единой России». Тогда кандидатам поясняли, что эти активы попадают под понятие иностранных финансовых инструментов, как и акции иностранных компаний в инвестиционных портфелях банков РФ. Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже в виде GDR, а ADR «Яндекса» — на NASDAQ.

Всего регулятор хочет направить иски по семи кандидатам от Партии Роста и РПСС (Российской партии свободы и справедливости). Кандидату от Яблока «дали время на прояснение ситуации». Первым кандидатом, снятым за владение иностранными активами, стал Павел Грудинин от КПРФ. Бывшая жена пожаловалась, что у него есть акции Bontro, зарегистрированной в Белизе.