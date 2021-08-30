Кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Потапенко рассказал прессе, что в качестве иностранных активов ЦИК указал у него акции Яндекса и Сбера. Центризбирком направил в Верховный суд иски о снятии с выборов кандидатов, владеющих иностранными активами.
ЦИК Якутии попросил у Центризбиркома РФ методической поддержки в части причисления акций «Яндекса» к иностранным финансовым инструментам: с одной стороны, он считается российской транснациональной компанией, с другой, ее эмитент находится в Нидерландах, а акции имеют коды в соответствии с международными стандартами. Весной тема «Яндекса» всплывала на праймериз «Единой России». Тогда кандидатам поясняли, что эти активы попадают под понятие иностранных финансовых инструментов, как и акции иностранных компаний в инвестиционных портфелях банков РФ. Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже в виде GDR, а ADR «Яндекса» — на NASDAQ.
Всего регулятор хочет направить иски по семи кандидатам от Партии Роста и РПСС (Российской партии свободы и справедливости). Кандидату от Яблока «дали время на прояснение ситуации». Первым кандидатом, снятым за владение иностранными активами, стал Павел Грудинин от КПРФ. Бывшая жена пожаловалась, что у него есть акции Bontro, зарегистрированной в Белизе.
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Осенью 2019 года В. В. Путин уделил особое внимание т. н. «Проблеме смертного Воложа». Яндекс, власти, умные люди из ВТБ и Мерил Линча, придумали-создали «Фонд общественных интересов Яндекса».
Отечественная часть собственников Яндекса подобрала в Фонд несколько соотечественников, ввела соответствующий Устав. Смысл мероприятия — защита российского решающего голоса. Поисковик не будет управляться иностранцами, вне зависимости владения ими любой долей бизнеса.
Да, действительно, этим поисковиком и группой компаний, преимущественно владеют нерусские, но они ни в коем случае не могут им рулить. И не смогут. Никогда, даже после того, как акции Аркадия поменяют владельца (и потеряют супер-силу в голосовании).
Не знаю. Антипрезидентский шаг ЦИК! В России, в Москве. Я бы не рекомендовал так делать!
Ага, владение 0.000001% от акций в обращении сделает кандидата марионеткой в лице западных покровителей :) Идиотский закон, основная цель которого в создании института профессиональных чиновников и политиков, ни разу нигде работавших и ничего не заработавших.