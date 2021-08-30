- Основатель KupiVIP и Carprice Оскар Хартманн запустил в Японии сервис быстрой доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов. OniGo заработал в Токио с доставкой в радиусе двух километров от первого darkstore, в ближайшее время планируется открыть ещё 25 в том же районе Гакугей: там богатое население и относительно ровная местность без множества спусков и подъемов, что позволит делать доставку за 10 минут.
- Компания Master Delivery, развивающая бренд ультрабыстрой доставки «Прямиком», объявила о выходе этого сервиса на рынок Германии, второй иностранный после Италии. До конца года планируются ещё три европейские страны.
Германия находится на этапе активного роста доставки продуктов: сейчас ей пользутся всего 3% покупателей, и рынок растёт на 10% в год. В странах, лидирующих по развитости этого рынка в Европе доставкой продуктов пользуются 20%-30%. В Master Delivery рассчитывают воспользоваться возможностями ситуации, которая создалась из-за процесса «трансформации трудовых отношений»: компании заставляют относиться к курьерам как к сотрудникам, и несколько игроков уже ушли с рынка.
- «Достависта» переименовалась в Borzo и привлекла $35 млн. инвестиций в рамках раунда С с участием РФПИ, эмиратского Mubadala, фондов Flashpoint Александра Коноплястого, AddVenture Максима Медведева и шведского VNV Global. Средства будут направлены на экспансию, а также и на развитие в России. Суммарно компания уже привлекла $59 млн, в основном от тех же инвесторов. Сервис работает в России и Турции, а также на азиатских и латиноамериканских рынках. Ежемесячно выполняются 3 млн заказов, работает 1 млн курьеров. Выручка за 2020 год — 992 млн рублей, рост на 45%.
- Группа частных российских инвесторов вложила €1,2 млн в португальский сервис по быстрой доставке продуктов питания и товаров повседневного спроса, передают «Известия».
Среди участников раунда управляющий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» Леонид Довладбегян, лид-инвестором выступил бизнес-ангел Дмитрий Шкляр. Также в сделке приняли участие бывший глава российских представительств JD.com и Cainiao Алекс Васильев, экс-глава Delivery Club и Pandao Андрей Цыценко и еще несколько частных инвесторов из России.
Сервис Bairro, название которого в переводе с португальского означает «район», был запущен в апреле 2021 года 25-летним предпринимателем украинского происхождения Артемом Коханом, последние восемь лет проживающим в Португалии. В создание проекта Кохан вложил собственные средства в размере €100 тыс., вырученных в ходе продажи доли в предыдущем бизнесе. Стартовый капитал пошел на разработку мобильного приложения и открытие первого dark store в центре города, в бывшем офисе Nokia. Стартап начал осуществлять доставку продуктов по старому городу и центру Лиссабона: в течение следующих четырех месяцев, по словам предпринимателя, они стали обрабатывать и доставлять более чем 2 тыс. заказов ежемесячно.
Шкляр в комментарии прессе отметил, что в Португалии практически отсутствует быстрая доставка FMCG и еды, так что сервис и его инвесторы надеются быстро «забрать рынок». Они с нуля собираются «создать рынок мобильной доставки в стране» и отмечают, что зарплаты в Европе «одни из самых низких», как и стоимость аренды нежилых помещений под склад. Дальше компания пойдет в Марокко и Испанию.
- Созданный основателями «Самоката» Buyk несколько дней назад выпустил велокурьеров на улицы Нью-Йорка, летом он привлек $46 млн: доставка продуктов за 15 минут, бесплатно, без ограничения суммы заказов, к концу года — до 100 тыс заказов в месяц.
- На прошлой неделе Париж стал первым европейским городом, где начала доставлять Яндекс.Лавка. Соответствующий бренд Yango Deli уже работает в Израиле, на очереди Лондон. «Фан-факт для жителей России: в Тель-Авиве, Лондоне и Париже можно доставлять алкоголь. А в Тель-Авиве и Лондоне еще и сигареты», отметил глава Лавки Илья Красильщик.
Лайв Тайпинг
- Мобильные приложения
- Разработка
- Дизайн
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Как раз сирийским и афганским беженцам найдется работа :) Стартапы с целью продаться, как было с социальными сетями и купонными сайтами. Настоящий рост возможен в Азии, но выход на окупаемость там может быть слишком долгим.