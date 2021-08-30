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Среди участников раунда управляющий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» Леонид Довладбегян, лид-инвестором выступил бизнес-ангел Дмитрий Шкляр. Также в сделке приняли участие бывший глава российских представительств JD.com и Cainiao Алекс Васильев, экс-глава Delivery Club и Pandao Андрей Цыценко и еще несколько частных инвесторов из России.

Сервис Bairro, название которого в переводе с португальского означает «район», был запущен в апреле 2021 года 25-летним предпринимателем украинского происхождения Артемом Коханом, последние восемь лет проживающим в Португалии. В создание проекта Кохан вложил собственные средства в размере €100 тыс., вырученных в ходе продажи доли в предыдущем бизнесе. Стартовый капитал пошел на разработку мобильного приложения и открытие первого dark store в центре города, в бывшем офисе Nokia. Стартап начал осуществлять доставку продуктов по старому городу и центру Лиссабона: в течение следующих четырех месяцев, по словам предпринимателя, они стали обрабатывать и доставлять более чем 2 тыс. заказов ежемесячно.