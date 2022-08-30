В Минцифры прошло совещание, на котором представители профильных IT-ассоциаций (АПКИТ, АРПЭ, АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт») обсуждали принцип работы индустриальных центров компетенций и центров компетенций разработки, которые по замыслу властей должны стимулировать развитие российского IT-рынка. В частности обсуждался сценарий, при котором Крупные российские заказчики софта должны проанализировать свои потребности в ПО, поддержка или покупка которого невозможна, а затем обратиться к разработчикам за разъяснениями, какие решения уже есть на рынке, а какие еще предстоит разработать, говорит один из участников встречи: «Если необходимое заказчику ПО еще не существует, разработчик обратится в РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий) за грантом на его создание».

РФРИТ финансируется из бюджета РФ — в частности, в рамках исполнения мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика». Есть и негосударственные источники — например, 1,5 млрд руб., которые «Яндекс» передал в фонд, чтобы урегулировать судебный конфликт вокруг «колдунщиков». На 2022 год бюджет на выдачу грантов разработчикам софта составляет 4,5 млрд руб., еще 1,8 млрд руб. заложены на поддержку проектов по цифровизации малых и средних предприятий. Институт ИЦК и ЦКР создается по инициативе премьера Михаила Мишустина, которую он высказал на форуме ЦИПР-2022 в июне. В июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство намерено выделить до 2024 года 37,1 млрд руб. на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений. Исходно предполагалось, что «якорным заказчикам» (крупные компании и госкорпорации) в случае покупки российской электроники и техники компенсируют до 50% от ее стоимости. Механизм до сих пор не запущен.