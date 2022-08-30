Во II квартале 2022 г. ввоз в Россию серверов сократился в 4–5 раз, несмотря на легализацию параллельного импорта. Поставки такого оборудования в июне по сравнению с февралем упали в денежном выражении на 79%, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из крупных российских дистрибуторов. Факт серьезного сокращения импорта серверов во II квартале подтвердил и источник в другом дистрибуторе, представленном на российском рынке: по данным этой компании, совокупная стоимость ввезенных серверов от февраля к июню сократилась на 73%.

В начале II квартала импорт серверов резко рос, но по итогам периода так и не приблизился к докризисным показателям, говорят источники. В феврале стоимость ввезенных серверов составляла $190–200 млн, в марте упала вдвое, рассказал источник, близкий к одной из компаний. В апреле объем поставок превысил $300 млн, превзойдя докризисные показатели, добавил он. К июню объем импорта, по его словам, сократился вчетверо. Впрочем, в июле отыграл падение и вернулся к мартовскому показателю в $75–90 млн – таким образом, рост по отношению к показателям июля к июню составил порядка 30–40%, добавил он, отметив, что та же тенденция сохраняется и по всему ИКТ-оборудованию. В последние месяцы поставки из-за рубежа постепенно перестраиваются на каналы параллельного импорта, т. е. на ввоз товаров без согласия правообладателя. Постановление правительства, отменяющее ответственность за параллельный импорт, премьер Михаил Мишустин подписал 29 марта. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, в который вошла и продукция иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Dell, Intel, Asus и др.