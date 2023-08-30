По итогам первого полугодия 2023 года продажи цифровых копий ОС Windows сократились в штуках на 78% год к году, рассказали в Softline. Продажи коробочных версий Windows упали в десять раз. Тенденцию подтверждают в «Кроке»: по словам представителя компании, доля продуктов Microsoft на российском рынке существенно сокращается из-за перехода компаний на российские решения, а также сокращения присутствия вендора в России. «По нашим оценкам, запас коробочных версий на российском рынке несущественный. Его недостаточно, чтобы закрыть все потребности существующих IT-инфраструктур крупных заказчиков»,— сказал глава направления «Инфраструктурные решения» «Крока» Александр Сысоев.

В Softline говорят, что сейчас распродаются складские остатки и «постепенно реализуется процесс отключения возможности приобретения продукта онлайн». Запасы продукции Microsoft, ввезенные дистрибуторами еще до полного запрета поставок, «подошли или уже подходят к концу», подтверждают в «Марвел-Дистрибуции». Впрочем, даже с оставшимися складскими запасами есть проблемы: «У нас есть остатки коробочного Microsoft 365, несмотря на то что они были ввезены еще до прекращения поставок, их не получится активировать». В июне «РИА Новости» со ссылкой на заявление президента Microsoft Бреда Смита сообщило, что компания намерена сокращать присутствие в России «до тех пор, пока не уйдет совсем». Тогда граждане отреагировали на решение Microsoft всплеском скачиваний пиратских версий Windows 10.