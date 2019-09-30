Эхо технологических проблем с показом футбольных матчей Английской Премьер-лиги через Okko (проект Рамблера) докатилось до Британии. The Guardian рассказал местным читателям, что в России, как и во многих других странах мира, британский футбол популярен, востребован, но вот уже 6 недель у кинотеатра Okko не получается решить технические проблемы с трансляциями. Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев предложил: «может быть, Okko наконец начнет показывать футбол нормально или отдаст его тем, кто может? Вы платите свои деньги, чтобы смотреть футбол и ничего не получаете взамен!»

Основатель официального фан-клуба «Ливерпуля» в России Олег Симонов платит за подписку, но, зачастую, вынужден смотреть пиратские трансляции, так как официальная не работает (по оценке самого Рамблера пиратские трансляции удобно смотреть через «Одноклассники», удалённые за нарушение прав трансляции, обзоры, записи матчей немедленно возвращаются в соцсеть). Симонова заботит имидж АПЛ: «Это проблема для Премьер-Лиги. Их репутация поставлена на карту, они теряют зрителей и могут потерять спонсоров».

Принципиальным будет матч знаменитых «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», который пройдёт сегодня вечером в понедельник, отметил The Guardian. Гендиректор Okko Иван Гродецкий уверяет, что технические вопросы решены. Структуры Рамблера купили эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги с июня 2019 года. Okko продавал подписку на футбол АПЛ за 3990 рублей на год (5190 рублей начиная с завтрашнего дня).